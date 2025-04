Las lesiones azotan al Córdoba CF en el tramo final de la temporada

El Córdoba afronta un final de temporada frenético que se complica debido a las lesiones que han afectado a varios de sus jugadores clave. Álex Sala, Carlos Isaac y Rubén Alves se han sumado recientemente a una lista ya preocupante que ya incluía a Mati Barboza, Adilson y Alberto del Moral. Este cúmulo de bajas pone en jaque la plantilla blanquiverde que cada vez cuenta con menos recursos en el banquillo.

En sala de prensa, Iván Ania se mostró consciente de las numerosas bajas que afectaron a su equipo ante el Eldense. Destacó que «las ausencias se notaron más a nivel de cambios, debido a la escasez de alternativas en el banquillo. El once titular se mantuvo competitivo, con jugadores que ya habían sido titulares en muchos partidos». A pesar de las «infinitas bajas», como él mismo las definió, Ania prefirió no buscar excusas, reconociendo que, aunque el equipo no tuvo suerte con un balón, supo competir a pesar de las dificultades.

También pudo explicar la situación de las ausencias de última hora por parte de la escuadra cordobesista. Ania destacó que la lesión de Carlos Isaac ocurrió «en el último entrenamiento de la semana», aunque afirmó que «no parece que sea mucho, pero lo suficiente para que no pudiera participar con el Eldense». En cuanto a Álex Sala, comentó que «terminó el partido del otro día con unas molestias que venían de atrás y no pude participar hoy».

Alves, entre algodones

Quizás sea el caso más preocupante, ya que, sobre la duración de la baja de Sala, Ania añadió que «no sé cuántos días puede estar fuera, pero veremos cuándo puede estar disponible». Además, habló de otras ausencias, como la de Carracedo, quien no pudo jugar por sanción, y de Rubén Alves, quien «está también entre algodones». Dos piezas claves en el tramo final de la segunda vuelta de los blanquiverdes.

A estas se suman las bajas de Adilson, Mati Barboza y Alberto del Moral. Ania concluyó destacando la dificultad de afrontar el partido en Elda con tantas bajas, pero subrayó que «es importante que cuando estás debilitado seas capaz de sumar e incluso con uno menos». Al menos, el Córdoba tiene asegurado el primer objetivo de la temporada con los 50 puntos y no es algo grave no poder contar con tantos jugadores, pero sí que se nota en los encuentros cuando se mira al banquillo.

