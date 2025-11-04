Suscríbete a
El Tribunal Supremo tumba el recurso de Carlos González contra la venta del Córdoba CF a Infinity

Un defecto de forma en las alegaciones del expresidente blanquiverde da absoluta legitimidad a la operación de Baréin seis años después de su llegada

El expresidente del Córdoba CF Carlos González a la entrada de la Ciudad de la Justicia
Daniel Aragón

Córdoba

El expresidente del Córdoba CF, Carlos González, sufre un duro revés en sus intenciones de recuperar los poderes del club blanquiverde. Tras varios tiras y aflojas, la relación del expresidente con la entidad ribereña parece llegar a su fin. Esto es así tras el ... rechazo del Tribunal Supremo en una providencia del pasado 29 de octubre sobre el recurso de casación presentado por González para lograrl a nulidad de la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD a Infinity (fondo soberano de Baréin).

