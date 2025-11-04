Suscríbete a
ABC Premium

plantilla

Cuatro nombres que forman la nueva columna que relanza al Córdoba CF

El buen estado de forma de Iker Álvarez, Fomeyem, Requena y Adrián Fuentes han sido determinantes en la mejoría blanquiverde

El Arcángel se convierte en uno de los estadios más accesibles de Europa

Dani Requena celebra su tanto ante el Ceuta con Adri Fuentes
Dani Requena celebra su tanto ante el Ceuta con Adri Fuentes valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ya muestra su mejor versión en este nuevo curso en Segunda División. Tras ciertas dudas en las primeras jornadas, los últimos resultado han sido un soplo de aire fresco en las aspiraciones de un equipo blanquiverde que se encuentra a un paso ... de la zona de play off. En este sentido, el técnico blanquiverde Iván Ania ha encontrado una sólida columna que le brinde estos buenos resultados en este periodo de siete partidos sin perder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app