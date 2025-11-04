Cuatro nombres que forman la nueva columna que relanza al Córdoba CF

El Córdoba CF ya muestra su mejor versión en este nuevo curso en Segunda División. Tras ciertas dudas en las primeras jornadas, los últimos resultado han sido un soplo de aire fresco en las aspiraciones de un equipo blanquiverde que se encuentra a un paso ... de la zona de play off. En este sentido, el técnico blanquiverde Iván Ania ha encontrado una sólida columna que le brinde estos buenos resultados en este periodo de siete partidos sin perder.

Después de muchas pruebas, el preparador ovetense presentó ante el Ceuta el mismo once respecto a las citas frente Almería y Albacete, es decir, las dos últimas jornadas para dar continuidad al buen momento del equipo. Comenzando por la portería, Iker Álvarez ya suma seis titularidades consecutivas en los seis partidos que ha estado convocado gracias a sus sólidas participaciones.

El guardameta blanquiverde tuvo que ausentarse en el partido frente a la Cultural Leonesa del pasado 13 de octubre, esto fue así al tener que marcharse con la selección de Andorra. A pesar de que este episodio lo aprovechó Carlos Marín para firmar una portería a cero, Iván Ania quiso seguir apostando por Iker para las siguientes citas.

Afianzado en la portería, el meta andorrano, tras el partido ante el Ceuta, ha registrado dos porterías a cero en sus seis participaciones. Junto a este registro, Iker ha visto como su meta ha sido perforada en cinco ocasiones, un ratio que hace que encaje algo menos de un gol por partido.

Las grandes intervenciones y la seguridad demostrada han ido acompañados por el buen desempeño de los zagueros. Sin duda, la vuelta de Rubén Alves tras sus molestias en la cadera ha permitido al Córdoba dar un salto de calidad en defensa, pero Fomeyem ha logrado ser uno de los pocos jugadores que siempre ha sido titular en los doce partidos de liga. Afianzado en Primera Federación, el exjugador del Antequera se postulaba como la cuarta opción dentro de los centrales del plantel blanquiverde.

Su salto al fútbol profesional era el principal argumento al tener que realizar un periodo de adaptación, sin embargo, el camerunés ha demostrado que la categoría de bronce del fútbol español se le quedaba pequeña. Como uno más destacados de la pretemporada, Fomeyem ha dado en líneas generales un gran rendimiento en los 1.054 minutos que ha disputado.

Su poderoso físico, utilizado siempre con inteligencia, le ha permitido frenar a los atacantes rivales en cualquier duelo sobre el suelo o por vía aérea. Una de las tareas que tenía pendiente era tener mucho más tacto con el esférico por lo visto en los primeros partidos, sin embargo, tal y como se pudo ver ante el Ceuta, Fomeyem es capaz de ser atrevido y seguro en la salida con balón.

Evolución con balón y la fase ofensiva

En la medular, Isma Ruiz siempre ha sido un fijo en los planes de Iván Ania al sumar la mayor cantidad de tiempo de juego de la plantilla (1.076 minutos), pero en los últimos partidos ha surgido la figura de un eficaz Dani Requena. El jugador cedido por el Villareal ha sumado cinco titularidades consecutivas para destapar finalmente las cualidades que le puede brindar al juego del Córdoba.

Destacado en la faceta defensiva, en los tres últimos duelos ha estado mucho más valiente para ser protagonista en la ofensiva blanquiverde, prueba de ello fue su gol ante el Ceuta. Además, ha hecho gala de su capacidad para salir con el balón para oxigenar cualquier aprieto del cuadro cordobesista.

Por último, gracias a sus goles, Adrián Fuentes ha logrado consolidarse en el once inicial y destacar en la parcela ofensiva. Con el tanto ante el Ceuta, el ariete madrileño ya suma cinco dianas y se encuentra entre los máximos artilleros de Segunda División.

Aunque comenzó la temporada como relevo de Sergi Guardiola, la sequía anotadora del delantero balear le abrió las puertas de la titularidad en la jornada siete ante la Real Sociedad B, una oportunidad que ha sabido aprovechar para ser siempre titular desde aquel entonces. Con su físico y su capacidad de desborde entre líneas, Fuentes ha solventado en gran medida la imprecisión de cara a puerta de los blanquiverdes para ser el ariete blanquiverde de referencia.