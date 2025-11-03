Suscríbete a
ABC Premium

premios

El Arcángel se convierte en uno de los estadios más accesibles de Europa

El Córdoba CF es nominado dentro de los galardones internacionales 'ESSMA Stadium Industry Awards' por sus mejoras para personas con movilidad reducida

El fichaje del Córdoba CF que más resultado está dando: «Hay equipos de Primera que no tienen nuestros medios»

Imagen de las plazas PMR en el sector de Tribuna en El Arcángel
Imagen de las plazas PMR en el sector de Tribuna en El Arcángel Córdoba CF

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF está nominado en los 'ESSMA Stadium Industry Awards', unos premios a nivel internacional que reconocen los proyectos más novedosos, sostenibles y transformadoras en la gestión y explotación de recintos deportivos.

Entre las muchas categorías que incluyen, la entidad blanquiverde ha ... sido nominada por su proyecto de accesibilidad en el estadio Arcángel. Además de las recientes mejoras en videomarcadores e iluminación, el club ha destacado en un comunicado que este plan «ha supuesto un salto cualitativo en inclusión, movilidad y seguridad para los aficionados».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app