El Arcángel se convierte en uno de los estadios más accesibles de Europa

El Córdoba CF está nominado en los 'ESSMA Stadium Industry Awards', unos premios a nivel internacional que reconocen los proyectos más novedosos, sostenibles y transformadoras en la gestión y explotación de recintos deportivos.

Entre las muchas categorías que incluyen, la entidad blanquiverde ha ... sido nominada por su proyecto de accesibilidad en el estadio Arcángel. Además de las recientes mejoras en videomarcadores e iluminación, el club ha destacado en un comunicado que este plan «ha supuesto un salto cualitativo en inclusión, movilidad y seguridad para los aficionados».

Desde este verano viene realizando trabajos para crear «una experiencia lo más adecuada posible para el espectador, con especial atención a las personas con movilidad reducida (PMR)», ha explicado en una nota. Con esta idea, el objetivo primordial no ha sido otro que buscar que «cualquier aficionado pueda disfrutar del fútbol en igualdad de condiciones». Noticia Relacionada Siete partidos que llevan al Córdoba CF del suelo al cielo Daniel Aragón Con la victoria ante el Ceuta, el cuadro blanquiverde ya se encuentra en la zona noble de la tabla tras superar un dubitativo comienzo de competición Este proyecto, respaldado por LaLiga, les ha abierto las puertas para estar entre los mejores estadios del continente europeo en estos galardones una serie de actuaciones. Córdoba CF Mejoras de accesibilidad en El Arcángel - Nueva grada PMR con visibilidad optimizada y acceso directo desde el exterior.

- Incremento del número de plazas adaptadas distribuidas por la grada de tribuna.

- Itinerarios plenamente accesibles mediante rampas de baja pendiente y pavimentos podotáctiles. Dentro de los galardonados para este premio hay equipos como el SC Braga, PSG, Tottenham, Juventus, Sevilla FC, Celta de Vigo o el Malmö FF, que también han sido nominados por la labor realizada dentro de sus estadios. Desde este lunes se abre un periodo de votación entre los miembros del jurado de los ESSMA (European Stadium & Safety Management Association), y será el 11 de noviembre, en una gala que tendrá lugar en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres), cuando se conozcan los ganadores definitivos. ▶️ Así es el nuevo acceso PMR ♿ para la nueva ubicación PMR en Tribuna. Conecta directamente con primera fila de Tribuna descubierta#CórdobaCF#LaLigaHypermotion pic.twitter.com/Mr3zTMqUV1 — Canal Blanquiverde 🚜 (@canblanquiverde) October 21, 2025 Sobre esta nominación, el club ha querido demostrar «su compromiso con una afición diversa y sin barreras, posicionándose como un equipo que entiende el estadio no solo como un espacio deportivo, sino como un lugar inclusivo, seguro y abierto para todos».

