Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo
Urgente
El PP aplaza a este lunes la decisión sobre Carlos Mazón

resultados

Siete partidos que llevan al Córdoba CF del suelo al cielo: la racha que mira al ascenso

Con la victoria ante el Ceuta, el cuadro blanquiverde ya se encuentra en la zona noble de la tabla tras superar un dubitativo comienzo de competición

El Córdoba CF acelera tras vencer al Ceuta (2-0) para llegar a la parte alta de la Liga

La plantilla del Córdoba CF celebra la victoria ante el Ceuta con la afición
La plantilla del Córdoba CF celebra la victoria ante el Ceuta con la afición valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha logrado dar unvuelco notable a su situación en Segunda División en cuestión de un poco más de un mes. Del suelo al cielo. De estar en los puestos de descenso a Primera Federación a situarse en las plazas de ... play off de ascenso a Primera División.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app