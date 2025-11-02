Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el gran triunfo ante el AD Ceuta

El once de confianza de Iván Ania sigue dando resultados. Tras el fiasco en Copa del Rey con los jugadores menos habituales, los titulares en liga brindaron un nuevo triunfo al Córdoba CF ante el Ceuta. En una primera gran parte donde se ... logró dos tantos por medio de Requena y Fuentes, el cuadro blanquiverde fue un martillo pilón ante una de las mejores defensas de la competición que acumulaba seis porterías a cero.

Ya en una segunda mitad algo más fría en cuestión de ocasiones, la escuadra cordobesista siguió teniendo la batuta del encuentro y negó cualquier internada caballa para reducir distancias en el marcador al mostrar una excelsa solvencia defensiva por medio de Fomeyem y Rubén Alves. Además, como es habitual, el tándem Isma Ruiz-Requena estuvo siempre atento para cortar y cubrir todo el terreno de juego.

Iker Álvarez (7). Cierre. Tuvo fortuna con varios remates que se fueron a la madera y sacó una gran mano a Konrad. Segunda portería cero para el meta andorrano.

Carlos Isaac (5). Paso atrás. Sufrió en exceso para frenar a Konrad y su banda se convirtió en la mayor baza para el Ceuta. Mejor en ataque.

Rubén Alves (8). En su línea. Solvente en cada balón aéreo y no hace prisioneros ante las llegadas rivales.

Fomeyem (8). Físico. El ataque sufrió ante su poderío físico y ya tiene mucho más criterio con balón para convertirse en un central mucho más completo.

Carlos Albarrán (6). Esfuerzo. A pesar de que en la campaña pasada estuvo a un buen nivel a banda cambiada, en esta temporada no termina de carburar. Sus prestaciones en ataque se vieron deslucidas y en defensa tuvo que necesitar mucha ayuda a la hora de cubrir a su par.

Isma Ruiz (8). Atrevido. Además de su incombustibilidad, supo asociarse bien con sus compañeros para alejarse un poco de ese perfil tan defensivo.

Requena (9). Sobresaliente. Hizo jugar, estuvo imperial para recuperar balones y anotó, partido completo del granadino que logra asentarse en el once inicial y se muestra mucho más atrevido. Se marchó ovacionado.

Carracedo (7). Protagonismo. Buen partido del extremo que fue de los más activos en la primera parte e incluso asistió a Fuentes con un pase milimétrico. Sigue teniendo margen de mejora para ser más efectivo con sus desbordes.

Jacobo (7). Solidario. Hizo mejores a sus compañeros desde la mediapunta como vínculo perfecto. Pecó de caridad en el último tercio cuando pudo finalizar varias ocasiones.

Dalisson (4). Impreciso.Generó desborde y espacios, sin embargo, sigue sin estar fino en los últimos metros al tener dos claras e incluso se le anuló un gol por fuera de juego.

Fuentes (8). Gran nivel. Fue una pesadilla para la zaga caballa que no supo encontrar la forma de parar al tren madrileño. Su insistencia y desborde hizo que firmara su quinto gol de la temporada en su quinta titularidad en liga.

Suplentes

Théo Zidane (6). Correcto. Es uno de los revulsivos de confianza de Iván Ania al no desentonar cuando entra el terreno de juego.

Alberto del Moral (6). Minutos. Aunque no estuvo del todo brillante en Cieza, en esta ocasión si que estuvo mucho más firme en la medular.

Diego Bri (-). Poco. No tuvo una gran cantidad de minutos y no destacó en ellos.

Kevin Medina (-). Sin tiempo. Al igual que Bri, entró en un momento donde el Córdoba busco más control del balón que acercamiento al área rival.

Guardiola (-). Pocos minutos. Presionó, pero poco más en un partido donde Fuentes logra marcar.