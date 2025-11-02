Suscríbete a
Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el gran triunfo ante el AD Ceuta

liga hypermotion 25-26

Fuentes y Requena, junto a la pareja Fomeyem-Alves, destacan en una contundente victoria sobre el cuadro ceutí

El Córdoba CF acelera en la Liga y supera al Ceuta (2-0) para sumar siete jornadas consecutivas invicto

El cuadro blanquiverde celebra el tanto de Adrián Fuentes ante el Ceuta
El cuadro blanquiverde celebra el tanto de Adrián Fuentes ante el Ceuta valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El once de confianza de Iván Ania sigue dando resultados. Tras el fiasco en Copa del Rey con los jugadores menos habituales, los titulares en liga brindaron un nuevo triunfo al Córdoba CF ante el Ceuta. En una primera gran parte donde se ... logró dos tantos por medio de Requena y Fuentes, el cuadro blanquiverde fue un martillo pilón ante una de las mejores defensas de la competición que acumulaba seis porterías a cero.

