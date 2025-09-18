El Córdoba CF no cambia el guion de las tarjetas: uno de los equipos con más amarillas

En este arranque de curso del Córdoba CF, los árbitros están siendo duramente criticados por el respetable de El Arcángel. Las numerosas decisiones que se han resuelto en contra, ha derivado incluso hasta en una queja formal por escrito al Comité Técnico de Árbitros. Sobre el campo, los blanquiverdes son uno de los equipos que más cartulinas ha visto en lo que se ha disputado de competición.

Durante estas primeras cinco jornadas, los de Iván Ania han recibido 14 tarjetas amarillas. Siendo los partidos ante Las Palmas y el Andorra en los que más ha visto, 4. Esta cifra coincide con los encuentros en los que se ha visto la peor versión del conjunto blanquiverde, sufriendo dos derrotas por tres goles a uno.

Estas 14 cartulinas, convierten al Córdoba en el cuarto equipo que más amarillas ha visto en la categoría, empatado con el Leganés. Por delante, tan solo se encuentran el Valladolid, Almería y el filial de la Real Sociedad, que ha visto 19, en tan solo cinco partidos.

Noticia Relacionada El Córdoba CF domina el balón, pero no se traduce de cara al gol Daniel Aragón Durante las cinco primeras jornadas los blanquiverdes han ganado la posesión en cuatro ocasiones, pero hierra muchas ocasiones y suma cuatro de quince puntos

El club blanquiverde debería haber recibido más, como así lo expresó el CTA en su novedoso espacio 'Tiempo de Revisión' (donde analizan varias jugadas polémicas). En la primera entrega, reconocieron que el defensa cordobesista Franck Fomeyem debería haber recibido la segunda amarilla, que conllevaba su expulsión, ante Las Palmas.

Si bien admitieron este error, no repasaron las decisiones tomadas desde el VAR que derivaron a la queja formal de la entidad blanquiverde, emitida al CTA después de que el colegiado Gorka Etayo anulara el tanto de Jacobo en Valladolid. La directiva califal también quiso recordar el penalti pitado a favor ante el Sporting de Gijón, que posteriormente fue rectificado desde Las Rozas.

Tomando como referencia la pasada temporada, el Córdoba en estas primeras cinco jornadas ha recibido las mismas tarjetas que el curso anterior en las mismas fechas disputadas. A diferencia de esta campaña, en el último antecedente los blanquiverdes recibieron una cartulina roja y 13 amarillas.

Noticia Relacionada Ignasi Vilarrasa y su cuestionado comienzo en el Córdoba CF Daniel Aragón A pesar de llegar a la entidad blanquiverde como uno de los fichajes estrella, el rendimiento del catalán no está siendo el esperado y salió evidenciado en Andorra

Al término de la misma, los de Iván Ania fueron el equipo que más tarjetas vio de la competición, habiendo recibido 131 amarillas, trece más que el segundo, y 7 rojas. Esto hace un total de 138 cartulinas en una misma temporada, a una media de más de tres tarjetas por partido.

Los blanquiverdes también criticaron el arbitraje sufrido la pasada temporada, con acciones dudosas que se resolvían del lado contrario. Pese a ello, los de Iván Ania salvaron la categoría con solvencia, soñando incluso con entrar en la promoción de ascenso a Primera División.