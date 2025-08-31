Gran ambiente en el primer partido del Mundial de Juveniles: goleada merengue ante el Córdoba CF (0-4)

Este domingo comenzó el Mundial de Juveniles que tendrá lugar en Córdoba entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. El torneo acogerá a las canteras de los clubes más importantes del panorama internacional: los juveniles del Real Madrid, Barcelona, River Plate, Corinthians o Benfica se darán cita alrededor de la provincia. El campeonato también cuenta con el Córdoba, que actúa como anfitrión del mismo.

Durante la próxima semana, sedes como Pozoblanco, Puente Genil, Cabra, Palma del Río y Lucena serán partícipes del torneo, dejando sus estadios como sedes para la fase de grupos. Tras la misma, se disputarán cuartos de final, semifinales y final, teniendo fecha esta última el 10 de septiembre en El Arcángel.

El encuentro inicial también fue acogido por el feudo blanquiverde. Allí se dieron cita el Córdoba y el Madrid. Cerca de dos mil aficionados se dieron cita en las gradas del templo califal, en el que grandes personalidades como Marcelo, exjugador merengue, o Fernández Monterrubio, CEO de la entidad califal, tampoco se lo quisieron perder. El retirado lateral brasileño fue el más reclamados por los espectadores, que pudieron fotografiarse con el exfutbolista.

Imagen del encuentro entre el Córdoba y el Real Madrid Fran Pérez

El Arcángel presenció la goleada de los chicos de La Fábrica sobre los blanquiverdes. Los locales dieron la cara en un encuentro que pudo haber finalizado con un resultado más ajustado. Finalmente, el conjunto merengue se hizo con la victoria.

Los blanquiverdes comenzaron el partido con una presión alta, dando mimbres de valentía y mostrando sus armas ante La Fábrica. Aun así, los de la capital mostraron sus virtudes físicas y técnicas y se adelantaron a la salida de un córner en el que Enzo Alves, hijo de Marcelo, remató al poste y Lemaitre recogió el rechace para poner el primer tanto del torneo.

Se llegó al entretiempo con un resultado a favor de los blancos, que se marcharon a vestuarios venciendo por la mínima. El Córdoba tuvo la suya en las botas de Zamora, que sacó un disparo desde la frontal que fue repelido por el guardameta madridista.

Tras el regreso del descanso, el Madrid salió dominante y puso tierra de por medio con un tanto en el primer minuto del segundo acto. Mateo Pozo con un disparo de la frontal, encajó el balón en las redes blanquiverdes tras recibir el balón de un mal despeje de la zaga cordobesista. Aun así, los locales no se rindieron y siguieron intentándolo, teniendo gozando de varias opciones para recortar distancias. Las más claras en las botas de Perico.

Los merengues se hicieron con el control del partido y anotaron el tercer tanto, sobre el minuto 15 de la segunda mitad, gracias a un remate de cabeza de Yeremaiah Ramos tras un gran centro de Juan Casado, que fue de los jugadores más destacados del equipo visitante. El mismo, lateral diestro, tuvo en sus botas una ocasión de oro para hacer el cuarto gol del encuentro. Aun así, el guardameta blanquiverde, Marco, desbarató la oportunidad con una gran parada.

En los últimos instantes del encuentro, el Madrid metió el cuarto gol desde el punto de penalti. Mora realizó un disparo potente desde los once metros en el que el portero del Córdoba adivinó sus intenciones, pero no pudo evitar el gol merengue. Así, el partido inaugural finalizó con un marcador abultado para cómo se desarrolló el mismo, el Madrid puso tierra de por medio en el Grupo C, que también incluye al Palmeiras, vigente campeón, y al Real Betis.

El feudo blanquiverde presentó un estado del césped mejorable y una iluminación todavía por terminar, a menos de una semana para la vuelta del primer equipo al estadio, será ante el Castellón, el viernes 5 de septiembre a las 21:30.