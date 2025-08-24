La banda izquierda del Córdoba CF, con más alternativas que nunca

El mercado de fichajes del Córdoba CF ha dejado un resultado de catorce incorporaciones. De estas, se ha reforzado en especial una parcela del campo que desde la llegada de Iván Ania ha contado con pocos efectivos, la banda izquierda. La falta de jugadores otras temporadas, tanto en el lateral como en el extremo, obligó al técnico ovetense a reinventarse y probar nuevos jugadores.

Experiencia para el lateral

La salida inesperada de Calderón durante este mercado de fichajes ha sido paliada con la llegada de dos jugadores con una larga experiencia en Segunda División, Juan María Alcedo e Ignasi Vilarrasa. Ambos han llegado libres a la disciplina de Iván Ania y apuntan a ser muy importantes en el esquema del ovetense.

Alcedo llegó a El Arcángel tras tres temporadas en la categoría de plata. En la temporada 2022-23 firmó por el Albacete y tras una temporada en la que no tuvo un gran protagonismo, el roteño salió cedido al CD Mirandés. En el equipo jabato contó con más minutos, aunque no fue imprescindible, y el pasado curso volvió al conjunto manchego, en el que fue de más a menos, acabando la temporada sin participación.

Durante esta pretemporada contó con participación, teniendo un gran desempeño en ataque y mostrando al cordobesismo su velocidad. Aun así, en la primera jornada frente al Sporting de Gijón, apenas contó con 3 minutos más la prolongación.

Por su parte, Ignasi Vilarrasa aterrizó en El Arcángel como una bomba del mercado de fichajes. El catalán había sido seguido por varios equipos de Primera, aunque sin concretar nada. Es por ello que el Córdoba CF aprovechó su situación para hacerse con sus servicios. El lateral admitió en su presentación que el proyecto le hizo decantarse por el club blanquiverde.

Vilarrasa fue, para muchos, el mejor lateral izquierdo de la Segunda División el curso pasado. Sus ocho asistencias y su enorme rendimiento en la SD Huesca, hicieron que muchos clubes se interesasen por su situación. Esta será la cuarta temporada consecutiva del catalán en la categoría de plata, en la que ha sido dueño del carril zurdo oscense, prácticamente desde su llegada.

El catalán fue el elegido por Iván Ania para partir como titular en el lateral izquierdo en la primera jornada liguera. Vilarrasa cumplió aunque quedó en la foto de los dos goles recibidos. Aun así, todo hace indicar que seguirá manteniendo el puesto de titular.

Pólvora en el extremo

Tras la lesión de Adilson Mendes, el extremo izquierdo quedaba cojo. Iván Ania había estado utilizando a Jacobo y a Ander Yoldi en esa posición. Con la vuelta a Osasuna del vasco y la larga recuperación que tiene por delante el portugués, la dirección deportiva blanquiverde optó por reforzar el costado zurdo.

En principio, Kevin Medina llegó al Córdoba CF para ser el titular indiscutible, hasta la vuelta de Adilson, en el extremo. Aun así, la inesperada participación de Adrián Fuentes y Diego Bri en la posición dejaba dudas sobre cuál iba a ser la última decisión del ovetense.

La realidad es que el técnico eligió a Jacobo como titular en el extremo. El madrileño respondió con un gol y un gran partido. Pese a ello, Kevin entró al terreno de juego en el minuto sobre el minuto 75 y lo desplazó al centro del campo. El malagueño apenas tuvo protagonismo, aunque dejó detalles de calidad.

Durante la pretemporada, Iván Ania probó a varios jugadores en ese extremo zurdo por la lesión de Kevin Medina. Adrián Fuentes y Diego Bri tuvieron bastantes minutos en la posición. El primero llegó en un principio para cubrir la posición de delantero centro, aunque en los amistosos previos a la competición, no ha jugado en esa demarcación. Aun así, como Ania expresó a ABC Córdoba, sabe que el madrileño tuvo su mejor rendimiento como punta y es dónde jugará.

Bri, aunque fue presentado como extremo derecho, puede jugar en la izquierda y ya lo ha hecho en otras temporadas. Asimismo, lo más posible es que el ilicitano tenga su mayor desempeño en la derecha, donde competirá con Carracedo para el puesto de titular.

A partir del segundo tramo de la temporada, Iván Ania contará con un efectivo más para la posición, Adilson Mendes. El portugués sigue con su recuperación, que lo tendrá alejado del verde varios meses más, y será una opción de mucha calidad para el esquema del ovetense.