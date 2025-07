Álex Martín: «Necesitaba estar en un sitio así como el Córdoba CF, en una familia»

El Córdoba CF sigue con las presentaciones de los nuevos fichajes, en la mañana del miércoles, han dado sus primeras declaraciones como cordobesistas: Iker Álvarez, Franck Fomeyem y Álex Martín. Los tres, escoltados por Juanito y Monterrubio, han comparecido ante los medios para repasar la actualidad.

Antes de comenzar la intervención, Fernández Monterrubio agradeció la labor de las autoridades que están ayudando a controlar el incendio declarado en la sierra de la ciudad. Además, realizó un llamamiento a la sociedad cordobesa para seguir las instrucciones de las instituciones locales.

La comparecencia comenzó con Iker Álvarez, tanto el CEO como el director deportivo destacaron el gran futuro que le espera al jugador y su «gran bagaje en el fútbol profesional e internacional». Además, mostraron su esperanza por «un gran rendimiento en el club».

El guardameta andorrano comenzó agradeciendo al club por «la oportunidad de volver al fútbol profesional, estoy muy ilusionado con esta nueva etapa». Sobre la rivalidad deportiva que tendrá con Carlos Marín, Álvarez respondió que «el club ha sido muy claro conmigo desde el principio. La competencia es grande como en todo el fútbol profesional, tengo que afrontarla. Tendremos que dar lo mejor de nosotros, vengo a poner las cosas difíciles». También tuvo la oportunidad de halagar a su compañero bajo palos: «Es muy bueno y sobre todo muy completo. Creo que transmite mucha seguridad al equipo».

Sobre el esquema de Iván Ania: «Estoy muy contento con la propuesta, creo que en Villarreal sobre todo me han enseñado muy bien y es un fútbol que se adapta a mis cualidades». Álvarez no desaprovechó la oportunidad de hablar del que ya es su nuevo compañero, otra vez, Dani Requena, del que resaltó su recorrido en campo completo y su adaptación a la propuesta del equipo.

Frack Fomeyem fue el siguiente que compareció ante los medios. Tanto Monterrubio como Juanito señalaron que es un jugador que llevaban siguiendo durante mucho tiempo y que están «convencidos que está preparado totalmente para el fútbol profesional».

Asimismo, el camerunés habló de su polivalencia en el terreno de juego, ya que la pasada campaña se desenvolvió de lateral diestro y como central, admitiendo que «me siento más cómodo como central pero si me toca ayudar al equipo en otra posición, lo haré». Además, Fomeyem destacó el esquema de Ania admitiendo que es similar al que tenía en el Antequera CF, por lo que se le está haciendo fácil.

Por último, Monterrubio y Juanito presentaron a Álex Martín, del que destacaron su extensa «experiencia en el fútbol profesional». Asimismo, el director deportivo destapó la gran faceta del jugador en lo extradeportivo y lo feliz que se le ve desde su llegada al club.

Álex Martín, tras agradecer al club por su llegada, dejó constancia de que «todo lo que he visto me ha gustado». Sobre sus primeras sensaciones desde su llegada el jugador destacó que «todo se me ha hecho muy fácil, necesitaba estar en un sitio así, en una familia». Sobre el esquema del entrenador ovetense, cree que «cumplo todos los requisitos, aunque todavía me tengo que adaptar al completo. Para mí está siendo fácil porque también vengo de un modelo similar».

Sobre su llegada, Martín cree que le supone «un crecimiento que ojalá se dé en este club que me lo ha puesto todo muy fácil». Tras firmar, un excordobesista se puso en contacto con él, fue el canario Aythami Artiles, que le «habló muy bien de la ciudad y del club».