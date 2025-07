Incendio forestal en Córdoba, en directo: última hora del fuego en la zona del Castillo de la Albaida

Un incendio forestal declarado en la tarde del martes mantiene en vilo a Córdoba, especialmente en la zona del Castillo de la Albaida, donde los servicios de emergencia trabajan intensamente para contener las llamas. A continuación, te contamos en directo todas las novedades sobre la evolución del fuego en la sierra cordobesa.

Por el momento, fuentes del Ayuntamiento aseguran que el incendio está contenido, pero por el momento no se puede dar por estabilizado. Siguen desalojando familias en Santa Ana. Desde el Puesto de Mando son optimistas pero aún hay mucho trabajo por hacer

Incendio contenido, pero no estabilizado

"No se conocen las causas y debo ser prudente pero en la mayoría está la mano humana por imprudencia, negligencia o directamente por provocarlo"

"El perímetro es muy estable, pero no está aún estabilizado"

No hay cifras de la superficie afectada por el momento, pero hay dos flancos y el más preocupante es el izquierdo al estar más cerca de la población