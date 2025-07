El Córdoba CF vuelve a los entrenamientos con la ausencia de Kevin Medina

La pretemporada sigue su curso para los de Iván Ania tras la victoria en el amistoso ante el Ittihad Riadi de Tánger. El Córdoba CF volvió a abrir las puertas de la Ciudad Deportiva para la sesión vespertina de este lunes. El entrenador ovetense ha tenido una baja destacada, Kevin Medina. El malagueño no ha estado presente en la mañana tras unas molestias que sufrió en el encuentro del pasado viernes.

Durante el entrenamiento, Iván Ania volvió a probar el sistema de dos puntas (4-4-2), con un ejercicio más táctico donde la intensidad no era lo primordial. El pasado viernes, el técnico ya alineó ese esquema en la segunda mitad frente al conjunto marroquí con Obolskii y Mariano Carmona como delanteros referencia.

En la mañana de este lunes, tres jugadores no pudieron completar la sesión tampoco: Rubén Alves, Álex Sala y Pedro Ortiz. Junto a Calderón -que sí ha realizado el entrenamiento completo junto a sus compañeros-, fueron las ausencias en el amistoso del pasado viernes- Todas estas bajas se debieron a problemas musculares. Este lunes se ha decidido que no realicen toda la sesión, desde el club transmiten que no es nada preocupante.

Sí terminó la primera sesión de la semana el último en llegar, Diego Bri. El ilicitano, tras estar presente la pasada semana, completó otro entrenamiento a las órdenes de Iván Ania. Lo probó en la banda derecha, su posición y, al finalizar la ejercitación, fue aclamado por los niños y jóvenes que se pasaron por la Ciudad Deportiva.

Como viene siendo habitual durante esta pretemporada, el Córdoba CF abrió las puertas de la Ciudad Deportiva Rafael Gómez en el primer entrenamiento de la semana. En la sesión vespertina del lunes, alrededor de un centenar, fueron los aficionados que se acercaron para ver en acción a los de Iván Ania. Con el final del mismo, los niños y jóvenes pudieron fotografiar el recuerdo con algunos de los jugadores de la primera plantilla.

Los blanquiverdes tendrán su próximo encuentro el viernes en el Barhain Victorious Nuevo Arcángel a las 21 horas. Será frente al Real Betis en el Trofeo Puertas de Córdoba. Los de Ania intentarán revalidar el título que consiguieron la pasada edición frente al Rayo Vallecano. Para el partido, los abonados que hayan renovado ya pueden conseguir su entrada. Será el miércoles 23 de julio cuando se abra para el público general.