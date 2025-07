Alberto del Moral y el Córdoba CF: ¿el culebrón del verano se complica?

Tras anunciar el fichaje de Dani Requena, el Córdoba CF está cada vez más cerca de cerrar la plantilla. Aun así, sobre la mesa sigue el nombre de Alberto del Moral. El jugador, por el momento, no está concentrado con el Real Oviedo debido a una pequeña lesión que lo tendrá fuera hasta la próxima semana. La entidad blanquiverde sigue tras él y podría ser la última pieza para Iván Ania.

Como ya adelantó SER Asturias, el club carbayón rechazó el primer intento del Córdoba CF por hacerse con Del Moral. Además, desde el entorno del jugador alegan que sigue perteneciendo al Real Oviedo y volverá a los entrenamientos la próxima semana. Aun así, como informó ABC, la primera opción del toledano, en caso de salida, es la de volver a vestir la blanquiverde.

El pasado viernes, cuando Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, fue preguntado por el toledano y por la nueva incorporación, Dani Requena, admitió que «son jugadores interesantes, pero por el momento pertenecen a otro club». Tras la oficialización del último, todo hace indicar que la entidad blanquiverde intentará hacerse con Del Moral y así terminar de cerrar las incorporaciones previstas.

Asimismo, en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la mañana del miércoles, tras la pregunta de uno de los medios allí presentes a Iker Álvarez sobre dos excompañeros como Dani Requena y Alberto del Moral, el CEO de la entidad, entre bromas, no dejó que respondiese sobre el toledano alegando que «no sabemos».

La figura de Iván Ania juega un papel vital en la operación. El entrenador ovetense no ha escondido nunca la admiración que tiene por Del Moral, expresando su pena por no haber contado con el jugador por culpa de las lesiones. Incluso, en la última rueda de prensa de la pasada temporada señaló que: «Ahora regresará al Oviedo y no sé cuál va a ser su situación allí. Pero, por cómo he contado con él, que sepáis que es un futbolista que valoro mucho y cuya evolución ha sido muy positiva».

La buena relación que mantiene con Paunovic, su actual entrenador, tras compartir vestuario con él, puede ser un buen aliciente para que el técnico serbio deje salir a Del Moral que, en una posible cesión, todavía le restaría un año más de contrato. Su opinión será clave para determinar el futuro del toledano.

La operación de su vuelta siempre se había planteado como una cesión simple, ya que al jugador todavía le restan dos años de contrato, firmó hasta 2027. Sin embargo, desde Oviedo valoran la opción de sacar dinero por el jugador. Algo que podría complicar la vuelta de Del Moral, que ha visto como su salario se ha visto incrementado tras el ascenso a Primera División del conjunto ovetense.

