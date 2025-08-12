Córdoba capital se va por encima de los 43 grados en un martes sofocante con alerta roja

Una mujer se refresca en la fuente de las Tendillas

Las altas temperaturas llevaron a Córdoba a una alerta roja durante la jornada del martes que ha dejado huella en la provincia. Un calor sofocante que ha llevado al termómetro a alcanzar temperaturas de 44 grados en las primeras horas de la tarde.

La capital llegó a su temperatura máxima este martes a las 16.50 horas según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)con 43,4 grados. El mes de agosto viene acompañado de una incesante ola de calor que no quiere abandonar la provincia.

También lo han sufrido en Montoro que ha registrado temperatura récord de 44,8 grados a eso de las 17.00 horas. Ha sido la cuarta máxima del país, por detrás de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Las previsiones no son optimistas para el resto la semana. La ola de calor no parece tener fin. Por el momento, la AEMET activa la alerta naranja en Córdoba para miércoles y jueves. Aunque no es descartable que esté presente toda la semana pues no se espera una bajada de temperaturas.