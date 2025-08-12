La Aemet alerta a Córdoba: estos son los municipios que superarán los 44 grados

La provincia de Córdoba podría alcanzar este martes el pico máximo de temperatura en lo que va de año. Así lo prevé a Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado por primera vez en este 2025 la alerta roja por temperaturas extremas. El pronóstico habla de hasta 44 grados en algunas localidades.

La persistente una masa de aire muy cálido y seco proveniente del norte de África, junto con un anticiclón que impide el ingreso de aire más fresco, son las causas directas de esta ola de calor, que dura ya 9 días y que se prolongará, a priori, lo que resta de semana.

¿Qué municipios llegarán a los 44 grados este martes? Según la Aemet, serán Córdoba capital, Montoro, Almódovar del Río, La Carlota, Fuente Palmera, Palma del Río, Puente Genil y Castro del Río.

En cuanto a la madrugada, también podría ser de las más sofocantes del año: las temperaturas mínimas podrían no bajar de los 25 grados en muchos puntos de la provincia.