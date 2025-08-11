La ola de calor da una vuelta de tornillo más a Córdoba este martes: alerta roja por máximas de 44 grados

Una mujer fotografía un termómetro durante la larga ola de calor de agosto

La prolongada ola de calor, tal y como estaba previsto, dará este martes una nueva vuelta de tuerca en la ciudad de Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este 12 de agosto la alerta roja en la Campiña -incluye a la capital-. Espera que la máxima se pueda plantar en los 44 grados.

Ese nivel de alerta estará activado entre las 13.00 horas y las 21.00. El resto de la provincia estará en alerta amarilla en la misma franja horaria. En el caso de la Sierra y Pedroches, Meteorología espera que el termómetro se pueda plantar en máximas de 40 grados. En la Subbética, prevé que el termómetro se pueda ir hasta los 42.

Y la ola de calor no tiene pinta de cejar. Hasta el domingo -último día para el que hay previsiones-, las máximas van a oscilar en la banda asfixiante, dependiendo de la jornada, de los 42 y 43 grados.

Las noches tampoco darán ninguna tregua. Todas superarán los 20 grados y especialmente dura será la que vaya del martes al miércoles, cuando se espera que el termómetro caiga como mucho hasta los 25.

En la capital se alcanzan los 42,9 grados

En Córdoba, en la jornada de este lunes, de nuevo Don Lorenzo volvió a dejarse sentir con intensidad. El mercurio hizo techo en nuestra provincia en Montoro cuando ya se iban a acercar las seis de la tarde: se plantó en los 43,8 grados. Ello le valió para ser el sexto punto de España y tercero de Andalucía donde el termómetro más se elevó.

La capital, por su parte, también ha vivido una nueva jornada de castigo de las altas temperaturas. De acuerdo a los indicadores de Meteorología, tomados en su estación del aeropuerto, la máxima ha sido de 42,9 grados. Se alcanzó a las 18.30 horas.