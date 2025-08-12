Alerta roja en Córdoba: estas son las horas en las que hará calor extremo hoy

Una mujer se abanica para soportar las altas temperaturas en Córdoba

La capital cordobesa vivirá este martes la jornada más sofocante del verano, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta roja por calor extremo, que estará vigente durante gran parte del día y obligará a extremar precauciones.

Según las previsiones, las horas críticas abarcarán desde el mediodía hasta las 21.00 horas, con especial incidencia entre las 16.00 y las 18.00, cuando se espera que el termómetro alcance sus valores máximos. En ese tramo, la sensación térmica podría superar incluso la temperatura oficial debido a la radiación solar y a la baja humedad.

La alerta roja supone el nivel máximo de aviso meteorológico y se activa únicamente en situaciones de riesgo extremo para la salud. En este sentido, se recomienda evitar la exposición al sol en las horas centrales, hidratarse con frecuencia y reducir la actividad física intensa al aire libre.

El Ayuntamiento de Córdoba ha recordado que el calor extremo afecta especialmente a personas mayores, menores de edad y colectivos vulnerables, por lo que ha pedido especial atención a estos grupos. Además, desde el área de Salud se han reforzado los mensajes preventivos y la coordinación con los servicios de emergencia.