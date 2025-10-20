Suscríbete a
La conversión del edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas en apartamentos turísticos, más cerca

La promotora vuelve a pedir permiso de calificación ambiental para poner en marcha el proyecto

La plaza de las Tendillas se alza como nuevo foco de alojamiento turístico en Córdoba con cerca de 350 plazas

El edificio de la Unión y el Fénix al fondo en la plaza de las Tendillas
El edificio de la Unión y el Fénix al fondo en la plaza de las Tendillas Valerio Merino

J. Pino

Córdoba

Uno de los edificios más icónicos de la plaza de las Tendillas de Córdoba se convertirá en un edificio de apartamentos turísticos. Se trata del conocido como edificio de La Unión y el Fénix, situado en el número cinco de la plaza más ... emblemática de la ciudad.

