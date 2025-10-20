La conversión del edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas en apartamentos turísticos, más cerca

Uno de los edificios más icónicos de la plaza de las Tendillas de Córdoba se convertirá en un edificio de apartamentos turísticos. Se trata del conocido como edificio de La Unión y el Fénix, situado en el número cinco de la plaza más ... emblemática de la ciudad.

La antigua aseguradora La Unión y El Fénix contrató al arquitecto Benjamín Gutiérrez Prieto, quien comenzó a construir el edificio en 1926 para ser terminado al año siguiente. Durante la Guerra Civil española albergó una de las sirenas que avisaban a la población de la llegada de bombardeos a Córdoba.

La empresa Armavir Investment ha vuelto a solicitar la calificación ambiental para esta actividad de alojamientos en la Oficina de Actividades de la Gerencia de Urbanismo con arreglo a otro proyecto después de que el pasado mes de diciembre, como ya informara ABC, tramitara este mismo permiso ante el mismo organismo municipal. Es el paso previo a la licencia de obra por lo que los trabajos de conversión en uso de alojamiento están más cerca.

Tendillas, foco turístico

La empresa promotora tiene sede en Córdoba. Se constituyó en el año 2009 y tiene su domicilio, precisamente, en Tendillas número 5, donde ahora construirá un complejo turístico. La actividad principal de la sociedad es el alquiler de inmuebles. Desde 2016, la empresa aparece en manos de tres administradores mancomunados. Se trata de tres hermanos. El nuevo complejo será de dos llaves.

La conversión del clásico edificio Fénix en un complejo de apartamentos turístico es la culminación de la transformación de la plaza de Las Tendillas en el siglo XXI para convertirse en un nudo gordiano del alojamiento turístico. Todos los puntos cardinales están o van a estar ocupados por apartamentos turísticos además del complejo hotelero de la cadena H10.