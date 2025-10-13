Suscríbete a
ABC Premium

libre directo

Las Tendillas, cien años

Córdoba supo atraer a otros arquitectos como Rafael de la Hoz Saldaña o Aníbal González para erigir los edificios modernistas y regionalistas que bordearon la plaza

500 años de una boda imperial

Juan José Primo Jurado

Juan José Primo Jurado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La plaza de las Tendillas, el corazón urbano de Córdoba, el espacio más emblemático de nuestra ciudad, tras la Mezquita-Catedral, cumple 100 años. No se han realizado actos para conmemorar la efeméride, pero la Editorial Almuzara y Francisco Solano Márquez han aportado su ... granito de arena a este momento. El libro «Las Tendillas de Córdoba. Cien años de historia de una plaza salón», fue presentado hace unos días en el Real Círculo de la Amistad, ante un numeroso público, por su autor y por el director de Almuzara, Antonio Cuesta. Paco Solano, con su estilo de crónica periodística, histórica y sentimental, desgrana a través de sus páginas los entresijos y los nombres propios vinculados a la historia de las Tendillas, la de mayúsculas y la íntima. Es su libro número 21, desde aquel «Pueblos cordobeses de la A a la Z», publicado por la Diputación en 1976.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app