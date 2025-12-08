Suscríbete a
Los contagios por gripe crecen un 18 por ciento en la última semana en Córdoba

La escalada del virus deja una tasa de positividad que alcanza el 16,9 por ciento en Atención Primaria

La recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y residencias se aplicará hasta el 8 de enero

Uno de cada dos cordobeses de 60 o más años aún no se ha vacunado de la gripe

Una pequeña durante la vacunación del SAS este otoño en Córdoba
Una pequeña durante la vacunación del SAS este otoño en Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Córdoba

La gripe vuelve a ganar terreno en Córdoba. Los últimos datos del Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) de Andalucía —correspondientes a la semana 48/2025— revelan un aumento significativo de los cuadros gripales, que han aumentado un 18 por ciento respecto ... a la semana anterior y casi se ha duplicado a nivel autonómico. Aunque la provincia mantiene cifras más bajas que la media de la comunidad, la tendencia al alza es clara.

