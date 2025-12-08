Los contagios por gripe crecen un 18 por ciento en la última semana en Córdoba

La gripe vuelve a ganar terreno en Córdoba. Los últimos datos del Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) de Andalucía —correspondientes a la semana 48/2025— revelan un aumento significativo de los cuadros gripales, que han aumentado un 18 por ciento respecto ... a la semana anterior y casi se ha duplicado a nivel autonómico. Aunque la provincia mantiene cifras más bajas que la media de la comunidad, la tendencia al alza es clara.

Según el documento publicado por la Dirección General de Salud Pública, la tasa de síndrome gripal en Andalucía ha ascendido a 10,5 casos por 100.000 habitantes, frente a los 5,7 registrados siete días antes. Este incremento coincide con un fuerte repunte de la positividad: la gripe alcanza ya un 16,9 por ciento de muestras positivas en Atención Primaria.

En lo que respecta a las infecciones respiratorias en general, Córdoba registra 318,9 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que también sube respecto a la semana 47 (270,2 casos) lo que se traduce en ese incremento del 18 por ciento en los últimos siete días. Aunque supone un avance claro del virus en la provincia, Córdoba continúa siendo una de las zonas con menor incidencia de toda Andalucía, lejos de los valores más elevados de Cádiz (546,4) o Jaén (412,1).

Los distritos sanitarios cordobeses siguen la misma tendencia ascendente: el Distrito Córdoba: 273,5 casos (sube desde 244,4), Córdoba Norte: 327,8 casos; Córdoba Sur: 322,6 casos; Guadalquivir con 428,3 casos es el distrito más afectado de la provincia.

Aunque en el informe no se detalla la incidencia gripal específica por provincias, el aumento del 'proxy gripal' —que estima la incidencia real combinando casos de IRA y positividad— apunta a una expansión generalizada. Andalucía alcanza ya 58,8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 47,8 de la semana 47.

Los laboratorios centinela en Andalucía han detectado una mayor actividad vírica: el 16,9 por ciento de las muestras analizadas son positivas para gripe, el valor más alto de la temporada donde predomina claramente la gripe A, especialmente los subtipos AH1N1pdm09 y AH3.

Las formas graves también muestran un repunte: la tasa de hospitalización por gripe sube a 0,8 casos por 100.000 habitantes, el doble que la semana anterior. En el conjunto de Andalucía, los mayores de 80 años siguen siendo el grupo más vulnerable.