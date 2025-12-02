La recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y residencias se aplicará hasta el 8 de enero

La Conserjería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios (ambulatorios y hospitales) y residencias de mayores públicas y privadas estará en vigor en Andalucía desde ... este mismo martes y hasta el próximo 8 de enero «sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente cuando se produzca un retorno al escenario» de control y evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y covid. No obstante, fuentes de la Junta aclaran que «la previsión es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe».

En ella figura que será «recomendable» el uso de las mascarilla tanto en profesionales sanitarios como pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios cuando se pase al nivel de epidemia «nivel bajo».

Pasará a ser obligatorio cuando en los centros del SAS se alcance «de manera reiterada -al menos tres días en los últimos siete- la fase II -aumento moderado- o fase III -aumento sostenido- del plan de alta frecuentación y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia».

En el caso de los centros privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando «se alcance de manera reiterada -al menos tres días en los últimos siete- niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan de alta frecuentación del SAS y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia».

También será obligatorio ponerse mascarilla cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa -proporción de residentes enfermos sobre el total- que supere el 30%, y cuando en centros tanto públicos como privados se pase del nivel bajo al medio o alto. El SAS publicará «semanalmente indicadores de vigilancia actualizados sobre la evolución de las infecciones respiratorias aguadas con el fin de facilitar de manera coordinada la toma de decisiones».