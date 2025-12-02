Suscríbete a
La recomendación de usar mascarillas en centros sanitarios y residencias se aplicará hasta el 8 de enero

Será «recomendable» el uso de las mascarilla tanto en profesionales sanitarios como pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios

La Junta de Andalucía recomienda el uso de mascarillas en centros y hospitales y residencias

Vacunaciones de personas mayores en Andalucía
Sevilla

La Conserjería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios (ambulatorios y hospitales) y residencias de mayores públicas y privadas estará en vigor en Andalucía desde ... este mismo martes y hasta el próximo 8 de enero «sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente cuando se produzca un retorno al escenario» de control y evolución favorable de la incidencia del virus de la gripe y covid. No obstante, fuentes de la Junta aclaran que «la previsión es ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe».

