Uno de cada dos cordobeses de 60 o más años aún no se ha vacunado de la gripe

Uno de cada dos cordobeses de 60 años o mayores aún no se han vacunado contra la gripe o el Covid según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A estas alturas, solamente lo han hecho ... el 54% de todos los cordobeses integrantes de estos grupos etarios. Aún así, es uno de los porcentajes más elevados de Andalucía (cuya media está en el 47%) superado por la provincia de Jaén donde se eleva el porcentaje al 57,2%.

Expertos y la propia Consejería ya han transmitido el adelanto de la incidencia de la gripe al menos un mes por diferentes factores -entre ellos las bajas temperaturas- por lo que todas las recomendaciones van dirigidas a la vacunación para aquellas personas que han no se han puesto las dosis correspondientes.

Los datos por distritos sanitarios sitúan al del Guadalquivir como el de mayor receptividad por ahora con un 56,5% de vacunación en este grupo de 60 en adelante. Le sigue Córdoba Norte (55,6%), Sur (54,3%) y Córdoba capital (53,5%). Todos ellos por encima de la media regional aún así. El mayor porcentaje de toda la comunidad está ahora mismo en Jaén Sur con un 59,2%.

Mejor cara ofrecen en el caso de los niños pequeños (empezaron antes). El grupo que integran los bebés de 6 meses a los menores de 5 años está en un promedio del 67,4% de concurrencia a recibir la dosis contra la gripe, según los datos de Salud. Es Córdoba la primera provincia en este sentido de Andalucía donde la media se sitúa en el 57,1%.

Por distritos, no obstante, Jaén Sur acapara el mejor dato con una vacunación que ha llegado al 73,5% de todos los niños incluiods en esa franja de edad. El segundo distrito sanitario andaluz con mejores cifras es Córdoba capital, con un 69,9%. El Distrito Guadalquivir llega al 68,5% mientras que en el Sur baja al 66,3%. El Norte, en este caso, ofrece el peor resultado, por ahora, con el 56,9% de los niños en esa edad que ya se han inoculado contra la gripe.

Análisis de un experto

Este inicio anticipado de la circulación del virus de la gripe esta temporada y de casos de la enfermedad, con una incidencia que ya supera la registrada en estas mismas fechas en años anteriores, hace que «nos encontremos con un incremento sostenido de pacientes con sintomatología compatible con gripe al menos dos semanas antes».

Así lo destacó ayer el jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba, el doctor Francisco Sánchez, quien explicó que «en campañas previas, el pico de contagios se alcanzaba tradicionalmente entre finales de diciembre y mediados de enero. El pasado año, por ejemplo, la mayor afluencia de pacientes con gripe se registró en la última semana del año y la primera de enero».

Sin embargo, el doctor Sánchez matizó que este otoño ha comenzado a notarse un incremento progresivo desde mediados de noviembre, lo que «hace prever un invierno con un volumen asistencial elevado». Las estimaciones, a partir de los primeros datos clínicos, apuntan a que la incidencia podría igualar e incluso superar las cifras del último periodo epidémico, «si bien la intensidad final dependerá del comportamiento del virus y del grado de vacunación poblacional», precisó.

Este inicio temprano, según este especialista, «podría estar relacionado con distintos elementos que han modificado la dinámica habitual del virus». Por un lado, las variaciones climáticas de este otoño, con cambios bruscos de temperatura y descenso rápido del frío, que favorecen la transmisión. Además, la relajación progresiva del uso de mascarilla y otras medidas de prevención tras la pandemia «ha generado una mayor exposición social a los virus respiratorios».

También influye, a su juicio, la circulación simultánea de otras infecciones respiratorias, que incrementan la susceptibilidad y facilitan el contagio. «A ello se suma que parte de la población aún no está vacunada reduciendo así la barrera inmunitaria».