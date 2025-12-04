Suscríbete a
Salud

Uno de cada dos cordobeses de 60 o más años aún no se ha vacunado de la gripe

El frío, o la relajación con las mascarillas propagan el contagio y su adelanto un mes

El pico de la gripe se dispara en Córdoba y se adelanta un mes en toda la provincia

Una enfermera vacuna a una niña pequeña en un centro de salud de Córdoba
Una enfermera vacuna a una niña pequeña en un centro de salud de Córdoba Valerio merino

J. Pino

Córdoba

Uno de cada dos cordobeses de 60 años o mayores aún no se han vacunado contra la gripe o el Covid según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. A estas alturas, solamente lo han hecho ... el 54% de todos los cordobeses integrantes de estos grupos etarios. Aún así, es uno de los porcentajes más elevados de Andalucía (cuya media está en el 47%) superado por la provincia de Jaén donde se eleva el porcentaje al 57,2%.

