Inmaculada Salcedo: «Me preocupan los antivacunas. Son fruto de su grave desconocimiento»

La doctora Inmaculada Salcedo, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía, es una voz autorizada para abordar un tema de conversación recurrente de los cordobeses estos días: el impacto de una gripe adelantada. Su rostro ... se hizo conocido por ser la portavoz del comité de expertos de la Junta para la epidemia del Covid, que también hará acto de presencia en esta entrevista. Aunque ahora la protagonista en la actualidad es la primera enfermedad; no la segunda.

-¿Qué escenario tenemos actualmente de incidencia de la gripe en Córdoba?

-En los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública, tenemos personal de guardia los siete días de la semana y hay epidemiólogos de Atención Primaria también de guardia, con lo que hacemos una vigilancia permanente de la evolución. Dado que en Atención Primaria empieza a haber más frecuentación, obviamente en los hospitales va a haber más frecuentación y, de hecho, ya la está habiendo. A nivel del Reina Sofía, las cifras no son muy elevadas aún pero estamos vigilantes. Tomaremos las medidas oportunas en cada momento. La gripe este año se ha adelantado cuatro o cinco semanas sobre lo esperado y, por eso, lo más importante es estar preparado.

-¿Cómo podemos prepararnos los ciudadanos para frenarla?

-Supone que todas las personas que estén indicadas para ponerse la vacuna se la pongan y adoptar las medidas no farmacológicas, que son tan eficaces, tan baratas y con tanta evidencia científica. Se trata de usar las mascarillas quirúrgicas cuando se tengan síntomas. El que tenga síntomas, por favor, que se la ponga por su bien y por el de los demás. Consiste también en una buena higiene de manos para evitar que los gérmenes que se quedan en ellas los vayamos distribuyendo. Hay que intentar que las personas que tengan síntomas no estén con pacientes vulnerables, no estén con mayores. Los niños son también muy transmisores de gripe. Mucho cuidado con los abuelitos que se quedan con los peques. Los abuelitos pueden tener enfermedades crónicas y una gripe no les favorece en absoluto.

-¿Deberíamos ser conscientes de que esas medidas no farmacológicas ayudan a frenar la expansión de enfermedades como la gripe y el Covid?

-Por supuesto. Ésas y muchas más infecciones. Cortan las cadenas de transmisión. Con ellas, ya no contagias. Cuando tenemos un virus respiratorio, las gotas que emitimos al toser o al hablar las expandimos al medioambiente, a nuestras manos... Con las medidas no farmacológicas, las gotas no pasan, con lo que no hay contagio. Por eso yo, al más mínimo catarro, me pongo mi mascarilla y mi gente igual. Y vamos a trabajar.

-Si se tienen síntomas de gripe o de Covid, ¿ponerse la mascarilla es un acto de solidaridad con los demás, sobre todo con los más vulnerables?

-Por supuesto, es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Es molesta, pero es lo que hay que hacer porque no sabemos qué persona tenemos al lado. A lo mejor es un paciente vulnerable y le contagiamos. Y aunque no sea vulnerable, esa persona se puede contagiar y transmitirlo a otro y a otro y a otro. Dices: «Bueno, estoy en la calle. Me la quito». Pero es que a menos de un metro y medio, dos, ya puedes contagiar. Los problemas de salud pública son éstos: los que afectan a muchas personas que enferman y de ésas algunas pueden fallecer. La gripe es una patología que no es banal. Cuando alguien ingresa por ella, ya tiene una gravedad. Y esa persona, si además es vulnerable, si tiene una serie de patologías, puede morir por otra causa, pero la gripe puede ser uno de los factores detonantes. No suele pasar una muerte únicamente por gripe. Lo que sucede es que la gripe contribuye a que el paciente empeore. Por eso es tan importante no contagiar. Aprendizaje del Covid

-¿Por qué se ha adelantado la gripe?

-Se achaca a que hay un subclado nuevo que puede estar dando lugar a otra variante y luego está el factor de la temperatura. Al haber venido el frío de golpe, las personas se acumulan en sitios cerrados y eso favorece la transmisión. Cuando empezamos la campaña de vacunación hacía buen tiempo y había gente que decía que no se la ponía. Ahora se están vacunando muchas personas, porque ven las orejas al lobo.

«No me preocupa cuándo ocurrirá el pico de la gripe, sino que estemos preparados. Y garantizo que lo estamos»

-Al hilo de lo que comentó antes de las medidas no farmacológicas, la Junta acaba de recomendar el uso de mascarilla en los centros de salud, hospitales, residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. Entiendo que le parece una medida adecuada.

-Me parece perfecta, magnífica. Tenemos que tener la cultura ya de que en los sitios de acumulación de pacientes se tiene que poner.

-¿Sería usted partidaria de hacer, por ejemplo, obligatorio el uso de la mascarilla en los lugares que hemos citado o incluso recomendarla o hacerla obligatoria en otros espacios, como el transporte público?

-La posibilidad de obligar dependerá de cómo vaya la curva epidemiológica. Está en manos de la autoridad sanitaria, que nos indicaría en qué momento habría que hacerlo, decidirlo con lo que nosotros vayamos aportando de datos y de vigilancia epidemiológica, que aquí es la clave. No se puede obligar a nadie aún. Tendría que ser una situación más epidémica y que afectara ya a la salud pública.

-¿Cómo está impactando en Urgencias esta oleada de gripe?

-De momento no tenemos problemas en el Reina Sofía. Lo importante es prevenir y adelantarse a la situación.

-¿Cómo se espera que evolucione la incidencia de la gripe en Córdoba en las próximas semanas?

-Se prevé que siga aumentando un poco. Y cabe la posibilidad de que la variante de este año sea más contagiosa. Estaremos, como ya estamos, vigilantes continuamente y preparados, como siempre. Tenemos un sistema que permite que, ante cualquier aumento de incidencia, lo podamos atajar lo antes posible y tomar las medidas oportunas para que no haya ningún problema de saturación en el Hospital.

-Por lo tanto, la incidencia va a seguir al alza durante unas semanas.

-Es probable, sí. Lo esperable es que suba un poco. Porque las temperaturas se prevé que sigan frías y que continúen los virus circulantes en esta época; no únicamente la gripe, sino el virus respiratorio sincitial o el Covid. Por eso son tan importantes también las medidas preventivas que comentamos y la vacuna. Hay que ser muy cautos y tomar todas las medidas preventivas. Y las vacunas son seguras, son todas muy seguras.

-¿Cuándo podemos llegar al pico y empezar a doblegarlo?

-Eso no se lo podría decir con exactitud porque nosotros lo que hacemos es vigilar día a día la incidencia. No me preocupa tanto cuándo ocurrirá, sino que estemos preparados y en eso le puedo garantizar que lo estamos.

Índices de vacunación

-En cuanto a las tasas de vacunación en Córdoba, ¿son motivo de satisfacción para ustedes?

-Sí. Pero siempre digo que nunca estaré satisfecha con dichas tasas mientras no se dé un cien por cien, aunque eso es muy complicado. Pero es verdad que tenemos uno de los índices de vacunación de cobertura más altos de Andalucía y en Atención Primaria es muy alto y en el Hospital también.

-En población que no sea infantil ni mayor, ¿quiénes deben vacunarse en esa franja entre los 15 años y los 64?

-Las instrucciones de la Consejería son claras y en nuestra comunidad son de las más amplias que hay en España. Todos los grupos de riesgo están cubiertos. Se han extendido las cohortes de personas en las que está indicado. Todo el que esté dentro de los rangos que se pueden vacunar, que no lo deje. Verdaderamente está indicado ponérsela. Hablamos de todos los ciudadanos que tengan algún proceso que les comprometa la inmunidad; digamos que estén inmunocomprometidos por alguna patología de base. Tenemos el máximo de accesibilidad en cuanto a horario para que la población se las pueda poner.

«Cuando se tengan síntomas, ponerse la mascarilla es un acto de responsabilidad individual y colectiva»

-Se ha quedado ya fuera de foco, pero, aprovechando también que es usted una experta en la materia, quería preguntarle en qué situación está ahora el impacto del Covid en Córdoba.

-No tenemos mucho. Francamente, tenemos mucho menos que gripe. Últimamente teníamos como seis ingresos de gripe y uno de Covid. Y son pacientes que no están vacunados contra el Covid. De vacunados no tenemos ningún ingreso y además tienen una patología de base que ha justificado que cojan la infección. Son cuadros que están con Covid, pero no están ingresados por él. Están hospitalizados por otra causa y casualmente se les ha encontrado el Covid positivo. Pero ha sido coexistente con su enfermedad y siempre no vacunados. Por eso digo que la vacuna no se puede obviar.

-Vuelve a incidir en la importancia de las vacunas. ¿Le preocupan las reticencias que sigue teniendo parte de la sociedad hacia ellas?

-Sí, me preocupa mucho. Todas las vacunas son seguras, se han probado y se han hecho a veces en tiempo récord porque se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero. Hay que ponérselas. A la vista está que, si no nos hubiéramos vacunado del Covid, estaríamos con unos resultados infinitamente peores. Me preocupan los antivacunas porque son fruto de su grave desconocimiento. A veces, por ejemplo, asocian un efecto secundario que ha coincidido en el tiempo por otra causa con la vacuna.

Noticia Relacionada La variante K de la epidemia de gripe es más contagiosa y resistente a las vacunas Javier Palomo España ha alcanzado el umbral epidémico tras un nuevo repunte de contagios en los centros de atención primaria

-¿Cree que los cordobeses hemos aprendido algo de aquella pandemia más de un lustro después? ¿Hemos cambiado hábitos?

-Hay ocasiones en que digo que no hemos aprendido, pero sí lo hemos hecho. Los niños de la pandemia, los pequeños a los que en los colegios se les enseñó a estornudar, a toser, en el codo, han crecido y los veo como adolescentes que usan esas medidas de higiene respiratoria.Me parece magnífico. Eso ha sido una labor importante de los centros educativos. A veces somos peores los adultos. A las medidas no farmacológicas se les debe dar ya la importancia que tienen. Ponerse una mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón al entrar en la casa por haber tocado cosas... Ese tipo de cuestiones tan denostadas, porque no dan grandes titulares, son muy eficientes y creo que han calado un poco más en la población. Antes era inconcebible ver a alguien con mascarilla en el autobús o en el súper.

-¿Hay visos de que pueda llegar una nueva epidemia. Si fuera así, ¿por dónde puede venir?

-Ahora mismo, no hay nada en el horizonte, pero nunca se sabe. Lo que sí conocemos es que tenemos que estar preparados. Estando preparados y con todo lo que aprendimos en la anterior pandemia, nos iría bien, dentro de que esperemos que nunca ocurra.