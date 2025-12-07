Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Entrevista

Inmaculada Salcedo: «Me preocupan los antivacunas. Son fruto de su grave desconocimiento»

La jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía avanza sobre la gripe que «se prevé que su incidencia siga aumentando un poco»

Uno de cada dos cordobeses de 60 o más años aún no se ha vacunado de la gripe

Inmaculada Salcedo, a las puertas del Hospital Reina Sofía
Inmaculada Salcedo, a las puertas del Hospital Reina Sofía V.M.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La doctora Inmaculada Salcedo, jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Reina Sofía, es una voz autorizada para abordar un tema de conversación recurrente de los cordobeses estos días: el impacto de una gripe adelantada. Su rostro ... se hizo conocido por ser la portavoz del comité de expertos de la Junta para la epidemia del Covid, que también hará acto de presencia en esta entrevista. Aunque ahora la protagonista en la actualidad es la primera enfermedad; no la segunda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app