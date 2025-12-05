El conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se rebaja: primer acercamiento entre la empresa y la plantilla, que suspende la huelga del día 11

CC.OO. ha anunciado este viernes, en un comunicado, que la plantilla de la planta de Hitachi en Córdoba ha decidido suspender la jornada de huelga convocada para el próximo día 11 como gesto de buena voluntad para facilitar la negociación sobre el convenio ... colectivo de la empresa tras la reunión que la empresa y el comité de empresa mantuvieron en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) el pasado miércoles.

El sindicato señala que en ese encuentro se «dio un primer paso para avanzar hacia el desbloqueo de la negociación». Ambas partes llevan diez meses de contactos sin éxito, con lo que el conflicto laboral se ha venido complicando, dando la cara en la sociedad de la capital en las últimas semanas.

El presidente del comité de empresa, Álvaro García (CC.OO.), ha explicado que este viernes han celebrado una asamblea para «explicar a los compañeros el contenido de la reunión que tuvimos en el CARL». «Y ahí se ha decidido que, para mostrar nuestra buena voluntad para negociar, vamos a suspender la convocatoria de huelga, que no a desconvocar».

No obstante, la plantilla pide a la empresa que «también haga patente su buena fe de cara a la negociación con la retirada de las cartas de sanción entregadas a 76 trabajadores, para poder negociar en igualdad de condiciones y sin presiones».

Primeros acuerdos

En la reunión del pasado miércoles, según ha explicado Comisiones, «se acordó consolidar en las tablas salariales la subida del IPC más un uno por ciento, lo que equivale al 3,8%, que se había cerrado para este 2025». Además, se decidió negociar el calendario laboral para 2026, así como las vacaciones del presente año, que «hay trabajadores que aún no las han disfrutado».

Este conflicto laboral se da en medio de un contexto en el que Hitachi empieza a acometer un fuerte plan de inversiones en su planta cordobesa. Dedicará 80 millones a esta factoría para poder producir más transformadores de gran tamaño y entrar en la línea de reactancias de potencia -se usan en plantas de renovables y son como un filtro de potencia que compensa oscilaciones de energía-.