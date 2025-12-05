Suscríbete a
El conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se rebaja: primer acercamiento entre la empresa y la plantilla, que suspende la huelga del día 11

Los trabajadores piden a la firma un gesto de «buena fe»: la retirada del expediente sancionador abierto a 76 empleados

La consejera de Empleo asegura que el conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se «ha pasado de rosca» y llama al acuerdo

Hitachi abre expediente disciplinario a 76 empleados de su planta en Córdoba por su encierro en el taller

Imagen de una de las manifestaciones de los trabajadores de Hitachi
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

CC.OO. ha anunciado este viernes, en un comunicado, que la plantilla de la planta de Hitachi en Córdoba ha decidido suspender la jornada de huelga convocada para el próximo día 11 como gesto de buena voluntad para facilitar la negociación sobre el convenio ... colectivo de la empresa tras la reunión que la empresa y el comité de empresa mantuvieron en el Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) el pasado miércoles.

