Hitachi abre expediente disciplinario en Córdoba a varias decenas de empleados por su encierro en el taller

Nuevo episodio en el conflicto laboral que vive la planta de Hitachi en Córdoba y que escala. La compañía y los trabajadores no logran un acuerdo sobre el convenio colectivo tras diez meses de infructuosas negociaciones -de hecho, la empresa ha decidido prorrogar el ... convenio colectivo de 2024 en 2026-. Las movilizaciones de la plantilla se suceden en los últimos días y una de ellas ha provocado la reacción de Hitachi.

La dirección ha dirigido un comunicado a los empleados, al que ha tenido acceso ABC, en el que les informa de que ha abierto expediente disciplinario a varias decenas de trabajadores por los sucesos que se se produjeron en la planta el miércoles 19 de noviembre, un encierro en la nave de taller. Considera que esta protesta vulneró las normas de prevención de riesgos laborales, por el lugar en el que se produjo. Este extremo se le ha comunicado a los afectados, que ahora contarán con varios días para presentar sus alegaciones. Dicho expediente, que ahora puede culminar o no en sanciones, no impide que estos trabajadores continúen con su actividad normal en sus puestos de trabajo.

La compañía explica en esta nota informativa los motivos que esgrime para tomar esta medida. Todo parte, como se ha indicado, del «encierro y ocupación ilegal de la nave del taller de la fábrica [tuvo lugar el pasado miércoles] por parte de los trabajadores del turno de mañana, prolongándose durante la tarde y la noche».

La dirección indica que a lo largo de la citada jornada y «en repetidas ocasiones» a través de los diferentes órganos internos y comités de empresa comunicó a los empleados participantes en esta protesta «la obligación y la importancia», por motivos de seguridad laboral, de abandonar las instalaciones en las que se habían concentrado. En última instancia, prosigue la información facilitada a la plantilla, se informó de ello a los representantes de Comisiones.

Denuncia de Hitachi ante la Policía Nacional

Al continuar el encierro, con «el fin de preservar el orden y la seguridad», los responsables de la planta solicitaron la intervención de la Policía Nacional, que acudió. La dirección procedió a interponer una denuncia por el encierro en la nave del taller. En Hitachi, alega la compañía, «la seguridad de nuestros empleados forma parte de nuestro ADN». «Trabajamos con equipos de alta tensión y riesgo eléctrico que requieren medidas de seguridad muy estrictas. El incumplimiento de estas normas puede derivar en accidentes graves que ponen en riesgo la vida de las personas. Por ello, un encierro en el taller, además de ilegal, impide a la compañía intervenir en caso de incidentes, comprometiendo la protección de quienes se encuentran en la instalación», sostienen los responsables de la planta como motivo del expediente disciplinario.

Manifestación de los trabajadoers de Hitachi rafael carmona

La dirección, luego, recuerda que para «proteger a todos los empleados, así como las instalaciones y equipos, se decidió suspender la actividad el jueves, 20 de noviembre, retomándose la normalidad el lunes, día 24». Los resopnsables de la planta, siguen, lamentan «los inconvenientes y la incertidumbre que esta medida pudo causar en la plantilla, y agradecemos la comprensión y el compromiso de todos los trabajadores del centro».

Fruto de lo sucedido, la empresa, siguiendo «nuestro código de conducta y normativa interna», ha procedido a «notificar disciplinariamente este comportamiento a los empleados implicados» en el encierro. La dirección finaliza esta comunicación a la plantilla incidiendo que «ueremos reiterar que la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores es nuestra máxima prioridad». «El cumplimiento de los estándares de seguridad es esencial y requiere responsabilidad compartida entre la Dirección y cada trabajador, evitando cualquier acción que ponga en riesgo las tareas operativas», finaliza la nota dirigida a los empleados de Hitachi en Córdoba.

El conflicto laboral tiene de telón de fondo el potente proyecto de inversiones que está empezando a desarrollar Hitachi en su planta. Tiene previsto gastar 80 millones en su planta de Córdoba para poder producir más transformadores de gran tamaño y entrar en la línea de reactancias de potencia -se usan en plantas de renovables y son como un filtro de potencia que compensa oscilaciones de energía-.