conflicto laboral

Hitachi abre expediente disciplinario en Córdoba a varias decenas de empleados por su encierro en el taller

En una nota informativa, dirigida a la plantilla, justifica su decisión al considerar que la protesta vulneró las normas de prevención de riesgos laborales

El presidente de la Diputación de Córdoba se compromete a mediar en el conflicto laboral de Hitachi

El conflicto laboral se encona en Hitachi en pleno arranque de la ampliación de la fábrica de Córdoba

Protesta de los trabajadores de Hitachi ante la planta este miércoles
Protesta de los trabajadores de Hitachi ante la planta este miércoles
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Nuevo episodio en el conflicto laboral que vive la planta de Hitachi en Córdoba y que escala. La compañía y los trabajadores no logran un acuerdo sobre el convenio colectivo tras diez meses de infructuosas negociaciones -de hecho, la empresa ha decidido prorrogar el ... convenio colectivo de 2024 en 2026-. Las movilizaciones de la plantilla se suceden en los últimos días y una de ellas ha provocado la reacción de Hitachi.

