La consejera de Empleo asegura que el conflicto laboral de Hitachi en Córdoba se «ha pasado de rosca» y llama a un acuerdo

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado este miércoles en el Parlamento, tras una pregunta del grupo Por Andalucía que ha sentado este mismo 3 de diciembre en la sede de su Consejería a la dirección y a ... los sindicatos presentes en el comité de empresa de la factoría de Hitachi en Córdoba y les ha conminado a «llegar a un acuerdo» sobre el convenio colectivo, que ponga fin al conflicto laboral abierto en esta planta de la capital. Ha asegurado que dicho conflicto «se ha pasado de rosca». Plantilla y dirección acumulan diez meses de infructuosas negociaciones.

Tras recordar que ella, como cordobesa y por su experiencia vital, conoce muy bien a esta «empresa señera» y «estratégica» para nuestra urbe, ha subrayado que «nuestra Consejería está plenamente comprometida con la resolución de esta situación, que dura ya demasiado». «Hemos tenido reuniones, hemos tenido contactos telefónicos y esperemos que este enfrentamiento, que está escalando más de lo debido y que está suponiendo un desgaste enorme para los trabajadores, tenga una solución rápida y fácil», ha añadido.

Ha expuesto que, tras «seis expedientes en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales), que supusieron cero acuerdos», hubo una reunión el 15 de octubre, que convocó ella misma, para «hablar con la empresa y hacerle entrar en razón. Después me desplacé yo directamente a Córdoba, para hablar con el comité de empresa y tener una reunión para conocer las posiciones de las partes».

«Después de otro Sercla, el 11 y el 12 de noviembre, en el que tras 12 horas de negociación no se llegó a nada», hubo otras dos convocatorias en este mismo órgano, «a instancia del comité de empresa» uno, y otro pedido por la empresa, sin que la dirección se presentara al convocado por el comité. Tras ello «hemos visto la escalada del conflicto», que ya «se pasa de rosca».

Siguiendo con el relato cronológico de lo hecho por su Consejería para intentar que las partes llegaran a un acuerdo, la consejera ha detallado que «después del 19 de noviembre, que hubo una comisión permanente del Sercla ampliada, se decidió que «debíamos de seguir insistiendo para que se alcanzara un acuerdo, y el 27 de noviembre citamos a las partes». «Yo, personalmente, hablé con el director de la empresa en Córdoba para citarlo y al día siguiente dijeron que no podían venir», ha desvelado.

Pregunta de Por Andalucía

Entonces, según ha señalado la consejera, «los citamos para este miércoles, 3 de diciembre, y están sentados en la Consejería [a la hora de elaboración de esta información, fuentes conocedoras del proceso de negociación apuntan a que el encuentro no ha deparado un pacto pero algunos interlocutores hablan de avances]. Yo esta mañana he estado con ellos, antes de que iniciaran la negociación», y he estado «conminando a que lleguen a ese acuerdo. Porque, además, la responsabilidad de las partes tiene que ser la de llegar a ese acuerdo».

En este contexto, según ha concluido, «la prioridad antes, ahora y después de la Consejería, va a ser proteger y defender los derechos de los trabajadores y que el tejido productivo de Córdoba y de Andalucía no se resienta, y lo tenemos que hacer a través del diálogo, que es la competencia de nuestro Departamento».

El parlamentario andaluz por Córdoba de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha sido el encargado de preguntar a la consejera por este conflico. Ha acusado a la «nueva dirección de la planta cordobesa de hacer trampas en la negociación, con una actitud completamente irresponsable por parte de la nueva dirección».

«Los responsables de esta fábrica no se presentan a las reuniones para abordar el convenio colectivo, cuestionan los derechos laborales ya adquiridos, para ahora y para el futuro y, sobre todo, pretenden empeorar esos derechos laborales». «A eso le suman cierres patronales ilegales y, además, se está expedientando a los trabajadores que protestan en defensa, no solo de sus derechos, sino de los derechos que vengan», ha asegurado.