Concurso de escaparates 'Julio Romero de Torres': fechas, requisitos y premios

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el primer concurso de escaparates. Este se ha puesto en marcha para rendir homenaje a Julio Romero de Torres, tras cumplirse el 150 aniversario de su nacimiento. Esta iniciativa busca convertir los negocios de la ciudad en espacios culturales vivos.

El Ayuntamiento buscará fomentar la cultura visual y el patrimonio artístico de la ciudad. Además, ofrecerá a estudiantes la oportunidad de trabajar en un contexto real de diseño y colaboración. Y es que, cada comercio participante contará con el apoyo de un estudiante que colaborará en el diseño y montaje del escaparate.

¿Qué comercios pueden participar?

En el certamen participarán 20 comercios locales, pudiendo optar desde cualquier barrio de la ciudad. Se priorizará la pluralidad de zonas, como Centro, Ciudad Jardín, Santa Rosa, Levante o La Viñuela. La inscripción está abierta hasta el próximo 10 de octubre. La selección se hará por orden de inscripción y calidad e interés de la propuesta.

¿Cuándo comienza?

El concurso tendrá dos fases. Entre el 11 de octubre y 2 de noviembre se llevará a cabo el diseño y montaje del escaparate. Pasada esta fecha, entre el 3 y el 16 de noviembre será el momento para la exposición y valoración del jurado. Asimismo, el próximo mes de octubre, se presentará una masterclass de escaparatismo creativo para los participantes.

¿Cuál es el premio del concurso?

Para el certamen, habrá un jurado compuesto por un máximo de cinco personas expertas en: diseño, escaparatismo o cultura visual; representantes de las escuelas colaboradoras; un miembro de la Federación Provincial del Comercio de Córdoba; un representante de la Delegación de Cultura y un especialista en la figura de Julio Romero de Torres.

Para el mismo se han establecido tres tipos de recompensas: un primer premio de 3.000 euros y trofeo conmemorativo, un segundo dotado con 2.000 euros y trofeo conmemorativo y un tercer premio de 1.000 euros y trofeo conmemorativo.

En palabras de la teniente alcalde delegada de cultura, este concurso permitirá «descubrir Córdoba a través de la reinterpretación contemporánea de la obra de Julio Romero de Torres». Así, este se convierte en «una experiencia artística colectiva, que dinamiza la ciudad, potencia la creatividad y refuerza la conexión entre cultura y comercio».