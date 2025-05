Pablo González, diseñador del patio LEGO, el más visitado en Córdoba: «El proyecto ha superado con creces las expectativas»

El festival de los Patios de Córdoba 2025 ha contado este año con una innovadora propuesta que ha sido la sorpresa de la cita: el recinto recreado en el Palacio de Orive con más de 120.000 piezas LEGO, que ha resultado el espacio más visitado. Esta instalación, un homenaje a la tradición floral andaluza, ha incluido macetas, flores y arcos hechos con los conocidos bloques de construcción, y ha sido diseñada por el primer profesional certificado por el Grupo LEGO en España, Pablo González.

-¿Cómo surge la idea de realizar un patio de Córdoba con piezas LEGO®? ¿Cómo se gestó todo?

-Buscando conectar culturalmente con las familias españolas, el Grupo LEGO identificó la Fiesta de los Patios de Córdoba como una oportunidad ideal para fusionar la tradición local con la creatividad y colorido característicos de LEGO®. La propuesta consistió en reinterpretar un patio cordobés, incorporando elementos tradicionales como macetas azules, colgantes y murales de flores, pero utilizando piezas LEGO para aportar un enfoque innovador y respetuoso con la cultura local. Tras presentar la idea al Ayuntamiento de Córdoba y recibir su apoyo, el proyecto se materializó como una parada oficial en la ruta de los patios no concursantes, bajo el nombre de Patio de las Flores LEGO, ubicado en el Palacio de Orive.

Noticia Relacionada Los Patios de Córdoba baten récord con más de un millón de visitas Javier Gómez Las dos semanas del certamen permite superar su techo histórico, los 984.139 visitantes de 2019

-¿Cómo fue el proceso de diseño del patio? ¿Tomó algún recinto cordobés concreto de modelo?

-He visitado Córdoba muchas veces, también para ir a la Fiesta de los Patios. Por eso, tenía ya mucha documentación y fotos de años anteriores que me vinieron muy bien cuando me presentaron el proyecto. De hecho, cuando me ofrecieron participar en el Patio de las Flores LEGO, me hizo mucha ilusión. Para diseñar el patio, hemos intentado respetar siempre la tradición cordobesa, adaptándolo a productos LEGO ya existentes. Por eso los colores, en muchas ocasiones, son adaptados. Sin embargo, con creatividad e imaginación se ha logrado una buena combinación que se integra perfectamente con los otros patios.

-¿Cuánto tiempo le llevó el montaje?

-El montaje del Patio de las Flores LEGO en el Palacio de Orive se realizó en dos días, con un equipo de ocho personas encargadas de ubicar y componer todos los elementos dentro del espacio. Como el patio está acristalado, las personas que pasaban por ahí durante el montaje pudieron observar el trabajo en curso, generando entusiasmo y curiosidad entre quienes se acercaban a tomar fotos o preguntar sobre el proyecto. Cabe destacar que, más allá del montaje, el proyecto involucró cientos de horas de trabajo en diseño, maquetación y construcción por parte de equipos aún más amplios.

«En Córdoba tenéis muchas oportunidades, como las Cruces [para recrear con LEGO]»

-¿Qué ha sido lo más complejo de montar este patio?

-La complejidad a la hora de montar el Patio de las Flores LEGO ha sido bastante elevada, sobre todo por motivo de las flores. No es que las flores LEGO sean complejas de construir en sí, pero sí es difícil hacer una estructura duradera con ellas, porque son bastante frágiles. Uno de los mayores problemas de las estructuras LEGO es transportarlas, porque durante el viaje se pueden desmontar con relativa facilidad. Puede que esta estructura LEGO haya sido una de las más complejas a las que me he enfrentado, pero también una de las más bonitas.

-Este patio ha sido el más visitado del festival, ¿esperaba ese éxito?

-El proyecto ha superado con creces las expectativas iniciales. Ha sido un proyecto que hemos emprendido con muchísima ilusión, y ha sido un gran orgullo ver cómo el Patio de las Flores LEGO ha conseguido atraer tanto a niños como a adultos, que se acercaban entusiasmados a visitarlo. Participar en ello ha sido un honor, y no sólo por su éxito, sino también porque ha permitido al equipo LEGO formar parte de una tradición tan bonita y arraigada en la cultura cordobesa.

-¿Repetirá el año que viene? ¿Alguna idea para innovar?

Pues no lo sé, estamos abiertos a seguir colaborando con la ciudad porque la recepción del Ayuntamiento ha sido increíble y la gente de Córdoba es siempre muy acogedora. En Córdoba tenéis muchas oportunidades, como las Cruces, de nuevo los Patios... Los planes para el año que viene se pueden comenzar a hablar, pero estamos abiertos a cualquier opción.