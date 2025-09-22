Un diseñador cordobés bate récord: 150 metros de tela para 350 metros de pasarela

Casi 350 metros. Esa es la longitud de la malagueña calle Larios, desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de la Marina. Una distancia que ha brillado con luz propia gracias a los 150 metros de tela que ha empleado el diseñador cordobés José Perea en su nueva colección. Un trabajo que ha completado en tan solo siete días, tal y como ha afirmado el hinojoseño en sus redes sociales.

Homenaje a Córdoba en Málaga Fashion Week

La nueva colección de José Perea, presentada en la Pasarela Larios de Málaga Fashion Week, se compone de ocho modelos diferentes. Diseños para los que Perea bebe de la fuente de inspiración que para él representa su tierra natal y con los que ha querido evocar la riqueza cultural de la provincia cordobesa.

En este sentido, uno de los colores que más protagonismo ha tenido en el trabajo de José Perea es el que representa a la iglesia de San Juan Bautista de su Hinojosa del Duque natal, conocida como la Catedral de la Sierra. Tampoco ha faltado el sombrero cordobés en una apuesta que fusiona tradición y vanguardia.

La Semana Santa cordobesa en Málaga Fashion Week

Otro de los elementos en los que José Perea ha querido trabajar su nueva colección es en la Semana Santa de Córdoba. Colores como el rojo, el plata, el bronce, el negro o el blanco. Sin embargo, el homenaje no solo ha sido visual, sino que durante el desfile ha sonado la marcha Y desde el cielo brillará tu luz..., una composición de la Agrupación Musical «Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto», de Hinojosa del Duque.