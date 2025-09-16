concurso
Alumnos de un colegio de Rute 'diseñan' los envases de leche de Covap
El dibujo rinde un homenaje a las víctimas de la Dana que asoló la provincia de Valencia
Serán reproducidos en una edición especial que se pondrá a la venta este mes de septiembre
Covap invertirá un mínimo de 12 millones más en su complejo de energías renovables
Un 'collage' elaborado por escolares de Rute (Córdoba) que rinde homenaje a las víctimas de la 'Dana' que asoló la provincia de Valencia en el mes de octubre de 2024 ha resultado ganador de la décima edición del concurso 'Diseña con Covap. Tu creatividad es la leche', organizado por dicha firma láctea para seleccionar la «elaboración más original» de la icónica imagen de la vaca de la cooperativa a través del uso de envases de la marca.
Así se detalla en una nota de prensa de Lácteos Covap en la que se informa de la resolución de dicho concurso organizado por la cooperativa entre los colegios de Andalucía para «premiar la originalidad de los escolares».
En concreto, los tres ganadores de este certamen han sido el CEIP 'Fuente del Moral', de Rute (Córdoba); el CEIP 'Maestro Enrique Asensi', de Puente Genil (Córdoba), y el CEIP 'Ramón Simonet', de Málaga.
El objetivo de este concurso, en el que han participado un total de 165 centros escolares andaluces, cifra que supera a la de la edición anterior, es «seleccionar la elaboración más creativa de la icónica imagen de la vaca de Covap a través de materiales reciclados de los envases de los productos de la marca».
Los tres diseños elegidos por el jurado serán reproducidos en una edición especial de los 'bricks' de leches clásicas (entera, desnatada y semi), y estarán disponibles en puntos de venta a partir de este mes de septiembre de 2025.
Solidaridad
El CEIP 'Fuente del Moral' de Rute ha sido seleccionado con el primer premio «por presentar un original 'collage' dedicado a las personas afectadas por la Dana de Valencia en octubre de 2024», y al que han denominado 'Soli'.
Se trata de un diseño que presenta a una vaca con sus patas y rabo cubiertas de barro tras las fuertes lluvias, simbolizadas en sus ubres, y con una máquina excavadora en su lomo que representa la retirada de basura de diferentes colores, así como unas manos unidas que evocan la ayuda humanitaria que recibió la zona afectada.
El morrillo, el pecho y la cabeza de la vaca aluden a la calma que llega tras la tormenta, con el sol y la fallera que mira sonriente a la bandera valenciana, explican desde Lácteos Covap.
