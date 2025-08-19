Los comercios y vecinos de la Judería y La Medina exigen más seguridad en el Casco Histórico

Tras la detención por la Policía Local de un hombre que amenazó a varios comerciantes de la calle Torrijos con un estilete de 12 centímetros de largo, la Asociación Vecinal La Medina y la Asociación de Comerciantes La Judería Existe han recordado, a través de un comunicado público, que ya hay «bastantes denuncias» realizadas sobre este tipo de agresiones y robos en el entorno de la Mezquita-Catedral y la Judería, por lo que «no entendemos cómo no se está haciendo algo más».

Las asociaciones aseguran que «en Vallellano y San Basilio se llegó a convocar una Junta Local de Seguridad de Distrito por una pelea de dos personas por un apartamento». Y añaden que «a pesar de la cantidad de problemas y la gran cantidad de denuncias que estamos teniendo en la Mezquita-Catedral, Judería y La Medina», se sienten «ninguneados» por el Ayuntamiento que nos no hace caso».

Desde ambas asociaciones recuerdan que «hace relativamente poco tiempo a una comerciante, cansada de que la Policía en la zona no sólo no hiciera nada, sino que, al contrario, atacaban al comerciante en vez del delincuente, se ofendió con los agentes y acabó siendo multada». Afirman que «en vez de detener al chorizo nos multan a los que estamos aquí; es muy fuerte».

Frente a «la parsimonia municipal y la inacción policial», denuncian y reclaman una Junta Técnica Local de Seguridad de Distrito, «que ya tenía que haberse convocado» para la zona del Casco Histórico. «Si el alcalde, José María Bellido, lo ha hecho para otros barrios de Córdoba, con buenos y deseables resultados, a nosotros nos desprecia e intenta humillarnos haciéndonos ver que, en realidad, no somos un barrio de Córdoba», detalla la nota de las asociaciones.

«Por no haber no hay ni vigilancia policial, como sí que hay en otras partes de la capital, y es la Policía la que conoce la ordenanza y está obligada a ser la garante de su cumplimiento». A su juicio, «una realidad de la que puede dar constancia cualquier comerciante o cualquier vecino a quienes se lo pregunten».

Las asociaciones explican que «la Policía actúa como un 'sheriff' y son algo bordes con los compañeros y compañeras, lo que resulta muy feo y de muy poca ética. Igualmente, esta circunstancia se dará a conocer cuando nos reunamos próximamente con la Policía Nacional y con Policía Local».