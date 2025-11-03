Los citricultores de Palma del Río alertan ya de merma en la producción y falta de mano de obra

La alcaldesa de Palma del Río y concejala de Agricultura, Matilde Esteo Domínguez, presidió ayer la primera mesa sectorial de cítricos que se celebra en la localidad, un encuentro organizado por el Ayuntamiento que reunió a todos los actores participantes en ... la producción: asociaciones citrícolas, organizaciones de productores, empresas de empleo temporal, sindicatos, universidad, organizaciones agrarias, grupo de desarrollo rural del Medio Guadalquivir y el centro Ifapa de Palma del Río.

Esteo indicó que se ha organizado este foro común para «poner sobre la mesa el futuro de los cítricos desde todos los prismas posibles haciendo hincapié en las necesidades del sector dentro del nuevo marco de subvenciones de grupos operativos».

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Francisco Acosta, resaltó por su parte la importancia de esta mesa sectorial, tanto a nivel económico como laboral, habida cuenta que, junto con la aceituna, el sector de los cítricos es el que más mano de obra genera en la provincia.

Noticia Relacionada Las últimas lluvias llegan tarde para mejorar la cosecha de aceite PABLO cRUZ Los operadores esperan estabilidad en los precios pese a la caída del 36% registrada en el último año

Por su parte, el presidente de la asociación citrícola Palmanaranja, Antonio Carmona, adelantó en el transcurso de este encuentro que «ya se aprecia una merma en la producción de cítricos en el inicio de la campaña, que comenzó hace tres semanas, así como dificultad para encontrar mano de obra en la recolección y en la manipulación de la fruta», asuntos que también se abordaron con el resto de participantes, según la información que ayer trasladó el propio consistorio palmeño.

Mano de obra: preocupación

La organización agraria UPA Córdoba, por su parte, resaltó la importancia de este foro «para debatir, compartir e influir para que los cítricos sea un cultivo de futuro con las variables del cambio climático y la escasa disponibilidad de agua, las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) y la falta de mano de obra», explicó su secretario general en Córdoba, Francisco Moreno.

En este último punto abundó el secretario de UGT Córdoba en materia agrícola, Pedro Téllez, quien añadió que «hay necesidad de dignificar el trabajo en el campo para que sea atractivo y más a las nuevas generaciones».

Además de los agentes implicados en la cadena de producción de cítricos, participaron en esta mesa sectorial, además de la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento, la delegación municipal de Bienestar Social para trabajar en los retos de la mano de obra procedente de otros países.