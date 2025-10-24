El campo y los servicios dejan en verano 5.600 parados más en la provincia de Córdoba

El verano dejó 5.600 parados más en la provincia de Córdoba que en el segundo trimestre del año elevando su tasa de desempleo al 18,25%, según los datos del tercer trimestre de 2025 difundidos este viernes por el INE de la Encuesta ... de Población Activa. En total, al cierre del trimestre había 66.900 desempleados según este sondeo oficial.

El campo y el sector servicios fueron los dos segmentos de actividad con peor comportamiento ya que incrementaron la destrucción de empleo en los meses estivales. El primero por la escasez de cultivos con mucha mano de obra -salvando la vendimia-, el segundo, por el cierre de la temporada veraniega que atrae contrataciones. Mientras tanto, la construcción y la industria sí elevaron la nómina de ocupados.

Córdoba cerró el tercer trimestre con 299.500 ocupados en total que son 8.600 menos que el trimestre anterior y con una variación interanual de 11.900 trabajadores menos. En el caso de la agricultura se perdieron 1.900 ocupados en verano y hasta 9.600 en el sector servicios. Por su parte, la construcción generó 1.800 empleos y hasta 1.300 el sector secundario.

A ello se suma que la tasa de actividad -la que representa el porcentaje de la población en edad de trabajar- ha caído en estos últimos meses hasta el 56%: tres décimas de variación trimestral y 1,3 puntos en el último año.