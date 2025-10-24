Suscríbete a
ABC Premium

MERCADO LABORAL

El campo y los servicios dejan en verano 5.600 parados más en la provincia de Córdoba

La tasa de desempleo se eleva al 18,25%, la más alta desde la primavera de 2023

El Servicio Andaluz de Empleo envía las primeras cartas de despido a enchufados del PSOE

Dos personas pasan delante de una oficina del Servicio Andaluz de empleo en Córdoba
Dos personas pasan delante de una oficina del Servicio Andaluz de empleo en Córdoba Valerio Merino

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El verano dejó 5.600 parados más en la provincia de Córdoba que en el segundo trimestre del año elevando su tasa de desempleo al 18,25%, según los datos del tercer trimestre de 2025 difundidos este viernes por el INE de la Encuesta ... de Población Activa. En total, al cierre del trimestre había 66.900 desempleados según este sondeo oficial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app