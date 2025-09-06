El Centro de Patrimonio de la Unesco agradece al Cabildo la «ejemplar» actuación en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Trabajos de extinción del incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba

Una actuación rápida y un protocolo que se ha demostrado eficaz para salvaguardar un bien «de excepcional importancia para toda la humanidad». Es lo que piensa el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco sobre la forma en que se dio respuesta al incendio de la Mezquita-Catedral, el pasado 8 de agosto.

El presidente de este organismo, Lazare Eloundou Assomo, ha remitido una carta al deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, en la que expresa su «más sincero agradecimiento» por la forma en que se actuó durante el siniestro.

En concreto, ensalza en esta misiva, a la que ha tenido acceso ABC, «la eficaz manera en que el Cabildo Catedral de Córdoba, junto con las autoridades de la ciudad, lograron rápida y eficientemente controlar el incendio acaecido en la Mezquita-Catedral, en la Ciudad Histórica de Córdoba, sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial».

Lazare Eloundou Assomo destaca además en la carta «los protocolos de prevención contra incendios que fueron implementados y aplicados de manera coordinada y oportuna». Todo ello permitió lo que permitió «evitar la pérdida de vidas humanas o un fuego de grandes proporciones y daños a este valiosísimo monumento, de excepcional importancia para toda la humanidad».

Riesgos

El presidente del Centro de Patrimonio recuerda además la carta remitida por la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la que se hablaba de «la previsión mostrada al garantizar medidas de preparación frente a incendios».

«La rápida capacidad de respuesta por parte del Cabildo Catedral resulta ejemplar y merece ser compartida con otros sitios de Patrimonio Mundial expuestos a riesgos similares», concluye el presidente del Centro de Patrimonio de la Unesco.

La carta termina con agradecimiento al deán «su constante colaboración y apoyo en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial».