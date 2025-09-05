Las obras de afianzamiento tras el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba llegan al 90 por ciento

Gabriel Rebollo, uno de los dos arquitectos conservadores de la Mezquita-Catedral de Córdoba, ha informado este viernes de que los trabajos de emergencia para garantizar la seguridad del conjunto monumental se encuentran «ejecutados en más de un 90%».

Rebollo ha detallado que los daños ocasionados por el incendio del pasado 8 de agosto se han concentrado en tres áreas específicas, entre ellas la cubierta de tres capillas y la del vestíbulo de la Puerta de San Nicolás. Según sus estimaciones, la superficie afectada «ronda los 80 metros cuadrados, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del conjunto monumental de la Catedral». «El fuego se confinó en una zona muy pequeña; el verdadero riesgo era que pudiera haberse extendido», ha advertido.

En este sentido, ha precisado que algunas de las cubiertas colapsaron tras las llamas, mientras que otras han quedado «inutilizadas». No obstante, ha destacado que «la suerte» fue que las dos capillas cuentan con cubiertas de piedra que actuaron como barrera, soportando el peso de la estructura de madera que se cayó sobre ellas. Gracias a esto, ambas capillas «han sufrido realmente muy pocos daños».

La capilla que ha sufrido «más daños», ha explicado Rebollo, es una tercera con una bóveda de crucería construida en cañizo, sin capacidad estructural resistente, lo que provocó su colapso durante el incendio, dejando el habitáculo «a cielo abierto». No obstante, ha subrayado que el retablo de esta capilla casualmente ha sido el menos afectado por las llamas y el humo.

Asimismo, ha señalado un «último daño» registrado en la Catedral: una columna que, por el momento, permanece apuntalada para evitar riesgos de colapso estructural del edificio. Además, el humo causó el ennegrecimiento de varias bóvedas y otras zonas del edificio, que también están siendo objeto de restauración.

Protocolos

Esta primera fase está enmarcada en el proyecto de emergencia destinado a garantizar la seguridad tanto del edificio como de las personas. Según Rebollo, «está ejecutado en una proporción muy alta, más del 90 por ciento está asegurado».

Por otro lado, ha señalado que aún está pendiente la redacción de los proyectos de restauración, que permitirán evaluar y, en su caso, reparar otras áreas de la catedral afectadas por el incendio. «Lo que se ha perdido son cubiertas que fácilmente se pueden reconstruir, porque se colocaron hace unos seis años, y vamos a volverlas a hacer con algunos cambios técnicos, mientras que en las partes interiores vamos a restaurar los daños que hayan sufrido las capillas», ha apuntado.

En cuanto a las medidas de seguridad, Rebollo ha resaltado que «uno de los aspectos más efectivos han sido los protocolos» establecidos previamente, que permitieron una actuación rápida y colaborativa.