Suscríbete a
ABC Premium

economía

Castro del Río, epicentro de la la creación artesanal con el inicio de la feria 'Ars Olea'

El presidente de la Diputación destaca en la inauguración que esta muestra es «un espacio donde el talento se encuentra con la tradición»

Ars Olea llega a la mayoría de edad: fecha, programa y el homenaje a Miguel de Cervantes

Ars Olea busca afianzar su tirón en el turismo

Entrega de premios en la inauguración de la feria 'Ars Olea'
Entrega de premios en la inauguración de la feria 'Ars Olea' abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y con el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, han participado en la noche de este viernes en el acto de inauguración de la XVIII edición de la Feria de Artesanía 'Ars Olea', ... que se prolongará hasta este domingo. Dicho acto ha contado con la entrega de premios de la muestra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app