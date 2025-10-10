Castro del Río, epicentro de la la creación artesanal con el inicio de la feria 'Ars Olea'

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y con el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, han participado en la noche de este viernes en el acto de inauguración de la XVIII edición de la Feria de Artesanía 'Ars Olea', ... que se prolongará hasta este domingo. Dicho acto ha contado con la entrega de premios de la muestra.

Es una cita, ha destacado el máximo responsable de la institución provincial, que «ya forma parte de la identidad de este municipio y que nos recuerda cada año la fuerza de la tradición, la belleza del trabajo bien hecho y la importancia de conservar aquello que nos hace únicos».

Tras reconocer la labor del Ayuntamiento, ha continuado para asegurar que «'Ars Olea' no es solo una feria, es un espacio donde el talento se encuentra con la tradición, donde la economía se une con la belleza y donde la comunidad se refuerza a través del arte». «La artesanía es una forma de entender la vida. Cada pieza, cada herramienta, cada taller, encierra siglos de sabiduría y una manera de mirar el mundo con respeto, paciencia y creatividad», ha recalcado el presidente de la Diputación.

Ha añadido que la institución que dirige quiere «seguir apoyando este camino, promoviendo la formación, la visibilidad y el reconocimiento de nuestros artesanos, porque en cada uno de ellos late el pulso de nuestros pueblos, su cultura y su futuro». Fuentes ha destacado que «Castro del Río tiene el privilegio de estar vinculado para siempre a la figura de Miguel de Cervantes, símbolo universal de la palabra, del ingenio y de la libertad», que este año contará con varias actividades centradas en su figura.

Amplia variedad de actividades

La muestra, que se desarrolla en la Plaza de Armas del Castillo, cuenta con espacios expositivos que se han distribuido en áreas artesanales, de forma que las plazas son ocupadas por las Zonas de Interés Artesanal (ZIAs) de La Rambla, Montilla, Los Pedroches y Córdoba.

El encuentro artesano ha dado comienzo este viernes con una jornada de puertas abiertas de los museos y la inauguración de la muestra, cuya programación recoge una amplia variedad de actividades entre las que se incluyen pasacalles, exposiciones, degustaciones, talleres, exhibiciones, actuaciones musicales, teatro y visitas guiadas.

Como novedad esta año, la feria contará con un espacio gastronómico en el que estarán presentes los aceites de la D.O. de Baena, los vinos de Montilla-Moriles, así como otros estands para comprar y degustar los productos de la provincia en el marco de la marca 'Sabor a Córdoba'.