La Mezquita-Catedral de Córdoba empieza a montar, tras el incendio, un «puzle histórico» en la capilla de la Encarnación

Lunes, 18 de agosto. El Patio de los Naranjos debería ser un remanso de paz a la espera de que septiembre abra la puerta a la segunda temporada alta turística. Pero no lo es. El incendio sufrido por la Mezquita-Catedral hace poco más de una semana lo ha alterado todo. El ir y venir de trabajadores es patente y de la zona de la ampliación de Almanzor, la afectada por el fuego, sale Anabel Barrena, restauradora del monumento y que tiene a su cargo un equipo de profesionales en esta materia.

Interrumpe su frenética labor para atender ABC. En las tareas de emergencia, explica, «somos cinco restauradoras, pero en toda la plantilla somos ocho». Su labor se centra en la capilla de la Encarnación, la más afectada por las llamas -su techo se vino abajo-, si bien, como ya ha explicado el Cabildo (entidad eclesiástica responsable de este bien Patrimonio de la Humanidad), de menor valor patrimonial e histórico que la cercana del Espíritu Santo.

Barrena, antes de explicar su trabajo, arroja contexto histórico al marco de su labor. El oratorio afectado es «de 1364, que es su año de fundación». «Pero, luego, en 1743 se renueva. Dicha renovación se atribuye a su mal estado de conservación». «En esa época es el momento en que se incorpora el retablo. Este último probablemente se formó en dos etapas», prosigue para detallar que «en su primer cuerpo se representa la Anunciación, en una obra del pintor Pedro Moreno. En su ático, tiene también un crucificado, que es una talla de madera del siglo XVI».

Barrena asegura que ha sido «un milagro» que el retablo, incluido el crucificado, se encuentren «bastante bien». «Se han desprendido fragmentos de la zona saliente por el propio golpeo de elementos del techo cuando va cayendo. Hay áreas fracturadas. Hay daños», relata. Pero el estado, resalta, en que se halla es «bastante impresionante» teniendo en cuenta que las llamas se desataron junto a esta capilla.

De bienes muebles en ese oratorio, afirma, se «ha salvado un 90%, porque las sillas y mobiliario que había en el suelo no se ha podido pero no eran de un interés histórico artístico importante». Pero, añade, un valioso tapiz de grandes dimensiones -el otro gran elemento patrimonial en el espacio de la Encarnación, junto al retablo- también esquivó el fuego.

«Forma parte de una serie dedicada a las hazañas de Alejandro Magno, ''Los triunfos de Alejandro'', basada en textos clásicos. Reflejan la moda artística barroca de la representación de momentos históricos y heroicos. Es de finales del siglo XVII», explica.

Adela Barrena, restauradora de la Mezquita-Catedral, este lunes ante la zona de los trabajos de emergencia m. a.

Lo retiraron los bomberos que, gracias al plan de salvaguarda, conocen perfectamente los bienes a preservar en caso de que se desaten llamas en el inmueble histórico. «Se actuó muy rápidamente por parte de los bomberos y del equipo de la Mezquita-Catedral y gracias a eso se pudo salvar prácticamente todo», apunta.

Efecto del humo

Fue importante para lograr la preservación de este bien un detalle que a ojos luz de la inmensa mayoría de los visitantes del monumento pasa desapercibido: «Se puede retirar rápido, porque el montaje es muy fácil. Los tapices de la Mezquita-Catedral van colocados sobre listón de madera y llevan velcro, con lo que, llegado el caso, se tira y se saca».

Barrena explica que actualmente las restauradoras trabajan en la capilla de la Encarnación. Se encuentran, detalla, «recogiendo, numerando, clasificando y fotografiando» lo que hallan. A las piezas que detectan «se le va haciendo una primera limpieza. Luego, ya pasarán al taller para hacer la consolidación definitiva porque estos fragmentos de techo y retablo se reubicarán otra vez en la zona correspondiente».

Es una tarea, apunta, «muy laboriosa y muy lenta». «Se trata de recoger todo y de que no se nos escape ningún fragmento», asegura. Porque, explica, «estamos rescatando todas las piezas de valor». «Nuestra idea es recuperar el cien por cien de lo que se ha caído. Es recuperar todo lo que se pueda».

Son piezas «muy pequeñitas». Ahora, llevan recopiladas «más de 200», comenta. «No sé al final la cifra que saldrá. Vamos cautelosamente realizando este proceso para recomponer, podríamos decir, un puzle histórico».

Imagen de los trabajos de emergencia en la Mezquita-Catedral de Córdoba abc

Las llamas también castigaron el vestíbulo este de la puerta de San Nicolás -una zona que se utiliza como almacén, en la que se originó el incendio, y que no tiene ningún elemento patrimonial singular-. «Eso se hará una limpieza interna», apunta y luego reseña «ahí hay una puerta en el interior llamada de San Nicolás. Se da la circunstancia de que hace muy pocos meses entregamos un proyecto a la Delegación de Cultura [de la Junta], que es el primer trámite que se realiza para estas intervenciones, para que nos den el permiso para restaurarla». «En la fachada oriental, ya hemos restaurado desde el 2017 la puerta de San José, la de la Concepción Antigua y la siguiente por orden es la de San Nicolás».

En el balance de daños, aparece también el impacto del humo en las capillas de San Nicolás y del Espíritu Santo. «En ellas, hemos hecho un reconocimiento visual y parece que la afección está focalizada en el humo. Es relativamente fácil actuar en eso, aunque depende de las zonas -explica-. Si detectáramos algún desprendimiento, iremos trabajando y consolidando en función de lo que halláramos. Sería ya detenidamente porque ahora mismo la necesidad imperiosa es terminar con este plan de emergencia».

Serán, constata, semanas de «muchísimo trabajo». «Pero tenemos unos profesionales maravillosos que se están volcando en el monumento; personas que incluso han pospuesto sus vacaciones en vista de lo sucedido», incide. «Estamos luchando para que todo salga bien. Eso es lo que esperamos», finaliza.