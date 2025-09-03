Investiga la brutal agresión a un hombre que apareció inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza ante un pub en Córdoba

Los hechos se produjeron en la avenida de Almogávares durante la pasada madrugada

Un hombre de unos 45 años ha sido hallado esta pasada madrugada en estado inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza en el suelo junto a un pub en la avenida de Almogávares de la capital cordobesa. La Policía Nacional investiga los hechos que apuntan a una fuerte discusión entre varios individuos y la víctima esa madrugada.

Alrededor de las 5.40 horas, la central del servicio de emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha recibido una llamada alertando de la presencia de un hombre que yacía inconsciente en el suelo con un golpe en la cabeza a las puertas de un conocido pub situado en la avenida Almogávares de Córdoba.

Según informaron dos testigos, el varón, de unos 45 años, se encontraba en el suelo y presentaba un fuerte golpe en la cabeza, que sangraba de manera abundante. Estas personas fueron quienes dieron la voz de alarma y solicitaron la intervención urgente de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y sanitarios que trasladaron al herido al Hospital Universitario Reina Sofía, según han informado a ABC fuentes del 112 Andalucía.