La borrasca Benjamín deja una fuerte tromba de agua en la Subbética y Campiña Sur a primera hora de la tarde

La borrasca Benjamín ha hecho acto de presencia en la primera hora de esta tarde en la zona de la Subbética, tras una mañana intensa de precipitaciones y tormentas en el norte de la provincia de Córdoba, especialmente el Guadiato, y ... luego en la propia Vega del Guadalquivir y Campiña, con una lluvia incesante en la capital pero sin daños de relevancia.

Hacia las 17.00 horas y durante unos veinte minutos, localidades como Cabra, Lucena, Monturque, Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba o Rute se han visto afectadas por una tromba de agua. Balsas de agua en las calles, alcantarillas y algunos vehículos atascados en las inmediaciones de los puentes de la carretera de Córdoba y Cabra, han sido las incidencias más importantes a esta hora de la tarde en Lucena, según datos del Ayuntamiento. Los puentes han tenido que ser cortados al tráfico hasta la evacuación de los vehículos.

Lluvias sin graves daños

El 112 Emergencias ha registrado apenas una veintena de llamadas hasta las 18.00 horas sobre lluvias en la provincia de Córdoba, donde a pesar de los avisos de nivel naranja por lluvias y amarillo por tormentas y rachas de viento en el norte y Campiña no se ha traducido en incidencias de consideración. Algunos puntos como Hinojosa del Duque han recogido 60 litros por metro cuadrado a mitad de la tarde.

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba ha activado un dispositivo de vigilancia y prevención de Policía Local ante el aviso naranja decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes lluvias a lo largo de este miércoles en la capital cordobesa.

En este sentido, el Consistorio ha señalado que el dispositivo de Policía Local previsto contempla, entre otras actuaciones, la vigilancia de vados, arroyos y zonas inundables -Cañada Real Soriana, Arruzafilla, entorno de Arroyo Pedroche-, de accesos a barriadas periféricas y caminos rurales, así como de calles con riesgo de acumulación de agua -Avenida de Libia, Torrecilla, zona del Patriarca, Polígono Chinales- y la coordinación con los efectivos de Protección Civil para el apoyo en las labores de señalización y asistencia.