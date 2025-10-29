Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

El tiempo

La borrasca Benjamín deja una fuerte tromba de agua en la Subbética y Campiña Sur a primera hora de la tarde

Algunos coches atascados en los puentes de la carretera de Cabra y Córdoba de la ciudad lucentina y balsas de agua en algunas vías, lo más reseñable

Alerta en Córdoba por la borrasca Benjamín: cerca de 60 litros por metro cuadrado en Hinojosa del Duque

Alerta amarilla y naranja hoy en Córdoba: éstos son los municipios en los que más va a llover

Una de las calles del Centro de Lucena a primera hora de esta tarde
Una de las calles del Centro de Lucena a primera hora de esta tarde Clara R. Baum

Clara R. Baum

Córdoba

La borrasca Benjamín ha hecho acto de presencia en la primera hora de esta tarde en la zona de la Subbética, tras una mañana intensa de precipitaciones y tormentas en el norte de la provincia de Córdoba, especialmente el Guadiato, y ... luego en la propia Vega del Guadalquivir y Campiña, con una lluvia incesante en la capital pero sin daños de relevancia.

