Primera Plana

Un vuelco doble en el corazón

Hacía mucho tiempo que Córdoba no emitía un suspiro colectivo tan enorme como el que se pudo escuchar tras salvarse la Mezquita-Catedral

El sistema de nebulización de Notre Dame para la Mezquita de Córdoba costará más de un millón de euros

Los bomberos apagando el fuego que se declaró en la Mezquita-Catedral
Los bomberos apagando el fuego que se declaró en la Mezquita-Catedral fran pérez
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Era la noche del viernes. Me disponía a prepararme la cena: un plato de quinoa -si no la han probado, lectores, no lo hagan salvo que no les quede más remedio- con atún y un yogur natural. El manjar (ironía 'on') era un ... nuevo intento desesperado de bajar los kilos de más que he ganado en Bilbao con la buena mesa de mi madre. No se me ocurría que el escenario pudiera empeorar. Pero vaya que sí lo hizo.

