Era la noche del viernes. Me disponía a prepararme la cena: un plato de quinoa -si no la han probado, lectores, no lo hagan salvo que no les quede más remedio- con atún y un yogur natural. El manjar (ironía 'on') era un ... nuevo intento desesperado de bajar los kilos de más que he ganado en Bilbao con la buena mesa de mi madre. No se me ocurría que el escenario pudiera empeorar. Pero vaya que sí lo hizo.

Cuando estás de guardia en el periódico, que suene el whatsapp cuatro veces seguidas a las 21.30 horas no suele ser buen síntoma. Y eso fue lo que pasó en el momento en que me disponía a intentar ingerir el menor número posible de calorías para mantener el tipo, cosa cada vez más difícil con el paso de los años. Efectivamente, el móvil traía muy malas noticias: se había desatado un incendio en la Mezquita-Catedral. Para un redactor, esa imagen es un vuelco doble en el corazón: uno te lo da en tu condición de profesional, que sabe que se dispone a vivir al teclado unas horas de vértigo, y otro lo sufres en tu condición de cordobés (adoptivo, en mi caso). El primero, mientras estés currando, tiene que prevalecer sobre el segundo. Pero, cuando el ordenador se cierra, vuelves a ser ciudadano.

Y el alivio que sentí tras saber que había daños pero eran muy limitados fue el mismo que tuvieron todos ustedes. Hacía mucho tiempo que Córdoba, tras haber contenido la respiración, no emitía un suspiro colectivo tan enorme y potente como el que se pudo escuchar en aquella noche al comprobar que nuestro principal monumento se había salvado. Este bien Patrimonio de la Humanidad es nuestra principal seña de identidad, la huella más bella y singular de nuestra formidable historia, y también uno de nuestros motores económicos -y, hasta que la Base Logística no nos dé un buen empujón, no tenemos demasiados-.

Lástima que sólo unas horas después desde la izquierda ya se apuntaran a señalar que había habido «errores» o «negligencias» del Cabildo, ente responsable de la Mezquita-Catedral, que habían propiciado el incendio. Da cosilla ver a políticos hechos y derechos jugando frívolamente al 'CSI' cuando las conclusiones policiales no están ni siquiera elaboradas. Cuando lleguen esos informes oficiales, se podrán extraer conclusiones y señalar si hubo, o no, fallos que propiciaran las llamas. Será entonces.

Y también da apuro ver renacer la campaña que defiende que el histórico inmueble tiene que ser de titularidad pública, demanda que no tiene la más mínima base histórica ni legal. Se asienta sólo en la dificultad de algunos en distinguir entre deseo y realidad. Les doy un caso práctico para ayudarles a diferenciarlos. Lo primero es que, de niño, quise con todas mis fuerzas convertirme en jugador del Athletic. Lo segundo, lo máximo que llegue fue a suplente en el Menesianos, un equipo infantil de mi Portugalete natal.