El sistema de nebulización de Notre Dame para la Mezquita de Córdoba costará más de un millón de euros

La labor constante del Cabildo de rehabilitación y preservación de la Mezquita-Catedral pasa muchas veces desapercibida en el frenético día a día de Córdoba. Un aldabonazo, como el incendio que sufrió el viernes por la noche el principal templo de la Diócesis ... y el mayor monumento de la ciudad —por lo tanto, elemento tractor del turismo, que es un sector importante en la economía local—, recoloca todo en su sitio.

En la rueda de prensa del sábado, posterior al fuego, el deán presidente del ente eclesiástico responsable del icónico edificio, Joaquín Alberto Nieva, avanzó una importante nueva medida que tenían en cartera, previamente a este suceso, para luchar contra las llamas en este bien Patrimonio de la Humanidad.

Avanzó que la Mezquita-Catedral incorporará a partir de octubre el sistema de agua nebulizada en cubiertas con el que cuenta Notre Dame tras su reconstrucción y reapertura a finales de 2024 después de que fuera pasto de las llamas en 2019. Agustín Moreno, canónigo de la comisión de Seguridad, disecciona, en declaraciones a ABC, este innovador sistema del que se dotará el monumento. La inversión que realizará el Cabildo, expone, para contar con él superará el millón.

Continúa sus explicaciones precisando que ese novedoso sistema de agua nebulizada irá concretamente «en las cubiertas; encima de la Capilla Mayor, en su crucero». «El presupuesto aprobado ahora mismo por el Cabildo es para dar cobertura a la estructura de cubiertas de dicha Capilla Mayor. Se implanta por encima de la bóveda», recalcó. «Estamos hablando del punto en el que se originó el incendio de 1910 cuando le impactó un rayo [cayó sobre el cimborrio, provocando un fuego que dañó vigas y parte de la estructura]», rememora.

Este sistema que se implantará, resalta Moreno, ofrecerá al templo una cobertura para una zona realmente delicada. «Estamos hablando del área donde está la mayor carga de fuego» del edificio por su estructura de madera, expone. A ello, hay que sumar otra dificultad extra en caso de desatarse un incendio en ese punto: «Estamos hablando de la mayor altura del monumento. Ahí no se puede acceder por escalera; no hay escalera para llegar ahí».

El mecanismo, ahonda, tiene otra gran ventaja. «Es como el que se ha instalado en la Catedral de Notre Dame. Es el sistema que apaga los fuegos en los cruceros y es por agua nebulizada con mucha presión, que llega a tener hasta 70 bares de presión. Pequeñas gotitas van emitiéndose y ahogan el oxígeno para apagar el fuego», expone. En esa forma de combatir fuego estriba un gran avance que implica dotarse de este mecanismo.

La capilla de la Encarnación

Porque, indica este canónigo, evita o reduce el uso del sistema clásico de lanzar agua sobre las llamas con mangueras. Dicha agua tiene un peso y, más allá de acabar con el incendio en cuestión, puede acabar teniendo un efecto indeseado.

Y es que hay que recordar que, pocas horas después de haber extinguido este fuego, el jefe del cuerpo municipal de Bomberos, Daniel Muñoz, explicaba los motivos por los que se había venido abajo el techo de la capilla de la Encarnación —el daño más llamativo que ha sufrido la Mezquita-Catedral por el incendio del viernes—.

Este monumento, señaló de forma didáctica, es también «una estructura de madera. En este tipo de estructuras, en los incendios, se crea una capa carbonosa en las vigas que hace que proteja el interior de las vigas, pero al reducir la sección pierden la resistencia. Eso ha sido uno de los motivos que ha originado el colapso de uno de los oratorios [el de la Encarnación], a lo que se añadió también el peso del agua [lanzada]».

El mecanismo de agua nebulizada se implantará en octubre y el Cabildo lo ha visto en acción en la empresa contratada

Moreno resume el endiablado problema de forma gráfica: «Echar mucha agua daña el edificio y, si viertes poca, no apagas el fuego». Con el recurso del agua nebulizada, sin embargo, se puede activar «la descarga de esas gotitas, que van mitigando el fuego hasta que se llega a apagar». Se instalarán, continúa, «unos rociadores con mucha presión» y permitirán el trabajo por sectores.

«Se podrán abrir en una zona de actuación contra las llamas; o en otra área; o en otro espacio... Se activarían según cómo fuera el fuego...». «Habrá un detector de humo. Entonces, ¿qué en la zona 1 hay llamas? Pues, se encienden los rociadores para dicha zona 1. No se activan todos a la vez. Es algo que no merece la pena. Y, además, en ese tipo de situaciones te interesa conservar la mayor presión en el sistema», detalla mostrando un dominio del mecanismo que, incluso, proviene de la observación directa de su eficacia.

«Hemos visto este sistema en funcionamiento en la empresa que ganó el concurso que hicimos, en el que participaron dos compañías. Hemos comprobado cómo interviene ante el fuego en una cámara que tiene esta firma en unas instalaciones en Madrid», finaliza este canónigo de la comisión de Seguridad.