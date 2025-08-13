Suscríbete a
ABC Premium

patrimonio

El sistema de nebulización de Notre Dame para la Mezquita de Córdoba costará más de un millón de euros

Irá en las cubiertas y protegerá la Capilla Mayor, punto clave al soportar «la mayor carga de fuego» del inmueble

Permite actuar por zonas concretas y evitar que el peso del agua, lanzada por mangueras, dañe el monumento

La Junta de Andalucía replica a la izquierda: «El plan de autoprotección del Cabildo libró a la Mezquita de Córdoba de una catástrofe»

Los bomberos en 2024 en la estructura de la cubierta de la Capilla Mayor
Los bomberos en 2024 en la estructura de la cubierta de la Capilla Mayor abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La labor constante del Cabildo de rehabilitación y preservación de la Mezquita-Catedral pasa muchas veces desapercibida en el frenético día a día de Córdoba. Un aldabonazo, como el incendio que sufrió el viernes por la noche el principal templo de la Diócesis ... y el mayor monumento de la ciudad —por lo tanto, elemento tractor del turismo, que es un sector importante en la economía local—, recoloca todo en su sitio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app