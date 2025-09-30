Los análisis no detectan gripe aviar en las aves muertas halladas cerca del río Guadalquivir en Córdoba

Un grupo de aves en el entorno del Guadalquivir

La Junta de Andalucía investigó hace dos semanas una veintena cadáveres de distintas especies de aves en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital. Principalmente eran cigüeñas blancas. Los agentes y técnicos enviaron los cadáveres al centro de análisis de Málaga y finalmente los resultados no detectan rastro de gripe aviar.

Tal y como ha informado en un comunicado el gobierno regional, de los cadáveres hallados en la capital, en el entorno del Guadalquivir, las muestras tomadas han dado negativo. Además, confirman también que no hay rastro de la enfermedad en los cadáveres hallados en Villa del Río.

El resto de la provincia mantiene la misma tendencia, ya que las aves encontradas en la laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, también han dado negativo en gripe aviar. Al igual que las que aparecieron en el complejo medioambiental de SADECO (planta de RSU de la carretera de Granada). No hay rastro de gripe aviar en toda la provincia.