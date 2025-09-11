Hallan en Córdoba 20 aves muertas en una zona próxima al río Guadalquivir y la Junta investiga las causas

La Junta de Andalucía investiga en estos momentos el hallazgo de veinte cadáveres de distintas especies de aves en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por Córdoba capital. De momento en la provincia no se ha confirmado ningún caso de gripe avier.

Según han informado desde el Gobierno regional, se han desplazado al lugar agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).

Al respecto, han apuntado que dichos agentes y técnicos enviarán los cadáveres al centro de análisis de Málaga y esperan que en unos cinco o seis días estén los resultados sobre la muerte de dichas especies. Además, las fuentes del Ejecutivo autonómico han aclarado que a esta hora no hay registrados casos de gripe aviar en la provincia.