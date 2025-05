Juan Franco, alcalde de La Línea: «No es lógico que una banda de analfabetos tenga en jaque a todo un Estado y a la UE»

El narcotráfico continúa siendo el problema más reconocible del sur de España, de la comarca del Campo de Gibraltar. Es, en realidad, el resultado de la suma de varios problemas: falta de oportunidades, desigualdades por sus fronteras con Gibraltar y Marruecos, aislamiento... Terreno abonado ... para mafias y delincuentes.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, agradece que en los últimos tiempos se respire algo más de tranquilidad, pero sabe en primera persona que esta lacra no ha desaparecido, simplemente se ha extendido y ha cambiado de ubicación. Hacia la desembocadura del Guadalquivir y hacia la Costa del Sol, El regidor linense cree que falta «voluntad política» para poner fin a este asunto.

-Paro, desigualdad, falta de educación, delincuencia, incomunicación... ¿es lógico lo que sucede con la provincia gaditana?

-Es un momento duro. El Campo de Gibraltar es el único núcleo de toda Europa con población de más de 100.000 habitantes donde no llega el ferrocarril. Hay que hacer fuerza desde la política. No es normal los niveles de desempleo que tenemos con los polos industriales, universidades, puertos, el sector pesquero, la pujanza turística... No es una crítica a la clase política en general, pienso que es necesaria, pero los políticos que han pasado por aquí no han tenido el suficiente peso.

Además, pienso que estamos en un punto de inflexión, en el que o Cádiz da el salto adelante o nos quedamos definitivamente atrás. Y hay que marcar a dónde vamos, qué plan tenemos. Con trabajo y sentido común.

-Son los problemas de raíz de esta tierra, si bien desde La Línea hacía arriba sólo se habla de narcotráfico. Aún así, en los últimos meses se han producido algunos cambios.

-Ahora mismo estamos tranquilos aquí, pero el problema no ha desaparecido. Se está llevando a cabo un trabajo importante por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presionando mucho. Pero no hay un plan social, simplemente se está deslocalizando. Han pegado un pisotón en la zona y se ha expandido a la Costal del Sol y la desembocadura del Guadalquivir.

-¿Es una lacra sin solución o la tiene realmente?

-No hay voluntad política. No es lógico que una banda de analfabetos tenga en jaque a todo un Estado y a la Unión Europea. Hablan de mafias con estructuras jerarquizadas, pero mi visión es distinta. Esto no es Colombia o México, no tiene nada que ver. No me canso de decir que la solución debe ir en dos vías: inversión en educación, formación e infraestructuras; y endurecimientos de penas además de dotar de más medios a juzgados y policías. Sí, tiene solución.