Antonio Sanz revienta la estrategia nacional del PSOE con una comparecencia a petición propia para informar sobre los incendios

Los remilgos, mejor, los escrúpulos, en la política española comienzan a ser algo 'vintage', cosa del pasado, como el vídeo VHS o las cabinas de teléfono. El penúltimo campo de batalla es el monte, y disparan fuego a discreción. La Dana ha derribado alguna ... frontera más del pudor y nadie quiere aparecer como el villano del relato.

Ahora los incendios han puesto a arder a los dos grandes partidos. Las comunidades más afectadas (Galicia, Castilla y León, Extremadura), gobernadas por el PP, critican la falta de apoyo del Estado, que no aporta todos sus medios para la extinción.

Ambos se acusan de negligencias, se amenazan con denuncias y tribunales, se tildan de pirómanos y hasta se afean mutuamente la no presencia física en los territorios quemados. Por último, los populares van a pedir la comparecencia en el Senado de los ministros competentes por los fallos en la prevención y la tardanza en las ayudas. El PSOE ha reaccionado y su estrategia nacional, expandida a través de sus regiones, es solicitar las comparecencias de los principales responsables autonómicos. «Que den explicaciones, como ellos piden» en la Cámara Alta.

Con este objetivo se presentaba en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz de ayer viernes, ese órgano de 'guardia' disponible para atender emergencias en el agosto vacacional. María Márquez, portavoz del grupo socialista, pedía la personación «urgente» del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, para dar «las explicaciones oportunas» y «saber cómo se está gastando el dinero en la prevención de los incendios» en la Comunidad. Criticaba la «incoherencia y desfachatez», el «sin sentido», de reclamar lo mismo en el Senado y no hacerlo en la sede de la soberanía regional ante los conciudadanos. Y si se rechaza, «vamos a solicitar que se constituya una comisión de investigación».

Pero a la vez que se desarrollaba la Diputación Permanente y el PP-A rechazaba esta propuesta porque «no hay un solo dato nuevo que advierta de la necesidad de ese pleno», como apuntó su representante Pablo Venzal, el propio Antonio Sanz reventaba la estrategia socialista con una rueda de prensa a escasos metros del lugar. «En cuanto se den las circunstancias, compareceré a petición propia», señaló el consejero. «Como todos los años. No me lo tendrá que pedir nadie». La diferencia es el momento. En el Partido Popular consideran que ahora «no es el momento adecuado, ni es serio», y lo pospone para cuando acabe la temporada. No lo ven lógico, todavía en plena campaña.

Además, Sanz le insiste a los socialistas. «Los incendios de Andalucía y del resto de España no son comparables. Nosotros los hemos estabilizado prácticamente en 24 horas», argumentó. Señaló que el resto de comunidades se tuvo que declarar la situación operativa 2, lo que significa que el Estado «es el responsable de aportar los medios extraordinarios». Pero «aquí no hemos pedido medios extraordinarios del Estado, que si lo tuviéramos que hacer, lo haría; pero que no lo hemos tenido que hacer y por eso las comparecencias no son comparables».

Aseguró estar dispuesto a dar explicaciones y sobre todo a desmentir informes y balances «que no se corresponden con la realidad. El Plan Infoca es el mayor y mejor plan de lucha contra incendios que hay en España. Y se invierte sólo en prevención en 2025 lo mismo que el PSOE invertía para todo el plan. Los socialistas redujeron en un 12%» el gasto.

Una 'guardia' caliente

La maniobra desactivaba la operación y reducía esa Diputación Permanente a un exclusivo intercambio de palabras y acusaciones. Esta vez en un ambiente menos tenso que el pasado mes en el Parlamento. María Márquez recriminó al Gobierno que «después de más de 90 incendios, al presidente de la Junta no le hemos visto el pelo. Los profesionales del Infoca se están jugando la vida. Y mientras están en primera línea de fuego, el presidente está en primera línea de playa. Tenemos derecho a saber la verdad».

«Este Gobierno ha aumentado exponencialmente el presupuesto en materia de extinción de incendios; es un 6% más que el año pasado y se ejecuta prácticamente en su integridad», respondía Pablo Venzal (PP-A). «Se puede seguir mejorando, pero Andalucía ha demostrado que ha funcionado ante los incendios. Más allá de un hecho relevante, que de 4,6 millones de hectáreas, 3,5 sean de propiedad privada, y esos propietarios tienen su problemas sobre todo con la burocracia. En ello está la Junta, con el anteproyecto de ley. Vamos a mejorar que los montes tengan aprovechamiento».

«La estrategia de abordaje de los incendios en Andalucía es obsoleta», replicaba Inmaculada Nieto (Por Andalucía). «Y también infrafinanciada. Falta personal, no están al 100% los retenes. Hay menos que antes y sin los pertrechos adecuados».

VOX también pedía la presencia del Gobierno andaluz «para dar explicaciones sobre los incendios». No obstante, se oponía a la otra petición de los grupos de izquierda sobre una comparecencia para explicar la cobertura informativa de Canal Sur tras el incendio de la Mezquita-Catedral. Esa cuestión «va de otra cosa. Quieren hablar de que deje de pertenecer a la Iglesia», destacaba Manuel Gavira.

«La información fue razonable», reafirmó Venzal (PP). «No confundan razonable con alarmista, no confundan sensacionalismo con rigor». Por ello, la intervención de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo, para hablar sobre el incendio registrado en la Mezquita-Catedral de Córdoba fue rechazada.