Suscríbete a
ABC Premium

Antonio Sanz revienta la estrategia nacional del PSOE con una comparecencia a petición propia para informar sobre los incendios

La Junta informará de todas las actuaciones del Plan Infoca, pero una vez acabada la campaña; «Ahora no es serio ni adecuado»

Andalucía impulsará una ley para facilitar la imputación y condena a los autores de incendios

El 90% de los incendios está causado por el ser humano

Antonio Danz, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.
Antonio Danz, en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. ep
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los remilgos, mejor, los escrúpulos, en la política española comienzan a ser algo 'vintage', cosa del pasado, como el vídeo VHS o las cabinas de teléfono. El penúltimo campo de batalla es el monte, y disparan fuego a discreción. La Dana ha derribado alguna ... frontera más del pudor y nadie quiere aparecer como el villano del relato.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app