Andalucía impulsará una ley para facilitar la imputación y condena de los incendiarios

La Junta quiere endurecer las penas a los causantes de los incendios, pero sobre todo respaldar la labor de los investigadores

La Guardia Civil lamenta que, una vez detenidos, salen de prisión con demasiada facilidad, listos para volver a quemar el monte

El 90% de los incendios está causado por el ser humano

Juanma Moreno pide endurecer las penas a los pirómanos, «a estos asesinos»

José María Aguilera

La mano que incendia el monte es la mano que destroza vidas. Patrimonio histórico y natural, oxígeno de nuestros pulmones y los hogares que cobijan tantas historias y se ven reducidos a cenizas. Mientras España arde y Andalucía se aferra, mitad a sus bomberos, ... mitad a la fortuna, resuena el eco de las llamas con desesperante insistencia, desmenuzando razones: falta de prevención, escasez de recursos, el abandono del mundo rural o el cambio climático, entre tantas otras.

