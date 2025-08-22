El 90% de los incendios está causado por el ser humano

La gran mayoría de los incendios en Andalucía (y por supuesto en España) han sido provocados por la mano del hombre (antrópicos). Las causas naturales, como la caída de un rayo o los reproducidos, representan un porcentaje muy menor (4%) en el sur.

De ... los que tienen origen humano, no todos son intencionados (en 2024 fueron 192, un 33%). Es más, son más los que ocurren por negligencias, por errores o falta de atención, pero cuyo fin no era quemar la superficie. También los hay accidentales (9,8%) y el 20% no se puede determinar con seguridad la razón.

No obstante, las estadísticas sí reflejan que esos fuegos intencionados tienen una mayor repercusión sobre el terreno, generan más daño, quemando más de la mitad de las hectáreas que se han calcinado durante el curso. Son más difíciles de controlar por el lugar estratégico donde se producen y porque muchos presentan diferentes focos. Las colillas de tabaco están detrás de muchos de estos siniestros. La Guardia Civil de Cádiz detenía esta semana a dos individuos que las arrojaban encendidas mientras circulaban a bordo de su vehículo. Nofumadores.org denuncia que las colillas mal apagadas o arrojadas desde los coches son el motivo de algunos de los incendios más devastadores de este verano en España. La asociación estima que cigarrillos encendidos son los causantes de más de 4.000 hectáreas calcinadas en los fuegos de Méntrida (Toledo), Xixona (Alicante) y Foz (Galicia). La magnitud de este desastre confirma lo que las estadísticas llevan dos décadas señalando: las colillas han destruido más de 40.000 hectáreas en España, El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recuerda que «la mayoría de los incendios forestales son evitables», aludiendo a las estadísticas del año pasado: el 33% fueron intencionados y el 26% fueron negligentes. Si bien, alrededor del 90% son achacables a la mano del hombre, todos menos los que tienen un origen natural (4%).

