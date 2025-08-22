Suscríbete a
El 90% de los incendios está causado por el ser humano

Aunque la mayoría suele ser por negligencias, los intencionados son los más dañinos y los que arrojan mayor número de hectáreas quemadas

Andalucía impulsará una ley para facilitar la imputación y condena de los pirómanos

Incendio en Málaga.
Incendio en Málaga. efe
J. M. Aguilera

La gran mayoría de los incendios en Andalucía (y por supuesto en España) han sido provocados por la mano del hombre (antrópicos). Las causas naturales, como la caída de un rayo o los reproducidos, representan un porcentaje muy menor (4%) en el sur.

De ... los que tienen origen humano, no todos son intencionados (en 2024 fueron 192, un 33%). Es más, son más los que ocurren por negligencias, por errores o falta de atención, pero cuyo fin no era quemar la superficie. También los hay accidentales (9,8%) y el 20% no se puede determinar con seguridad la razón.

