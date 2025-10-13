Suscríbete a
ABC Premium

Tres nuevos cachorros de lince ibérico confirman a Almería como núcleo emergente de reproducción

En el año 2002 había en toda España 94 cachorros, actualmente sólo en Andalucía se contabilizan 836

El lince aspira a alcanzar el "estado favorable de conservación", con 2.500 ejemplares

Los jóvenes cachorros de lince ibérico
Los jóvenes cachorros de lince ibérico ABC

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región de Murcia han corroborado la presencia de tres nuevos cachorros de lince ibérico (Lynx pardinus) en el municipio almeriense de Vélez-Rubio. Las imágenes obtenidas mediante cámaras de fototrampeo muestran a la hembra ' ... Tahúlla' acompañada de su nueva camada, fruto de su emparejamiento con 'Queo', un macho andaluz liberado expresamente a finales de 2024 para favorecer esta unión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app