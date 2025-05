Las amenazas y llamadas que Patricia ha recibido tras denunciar que la asesina de su hijo Gabriel tiene móviles en la cárcel

La madre de Gabriel Cruz se ha mostrado visiblemente afectada este miércoles durante una comparecencia pública en Almería. A través de su intervención ha revelado una serie de irregularidades que han sucedido en la cárcel de Brieva en Ávila donde cumple prisión permanente revisable Ana Julia Quezada, la mujer que mató a su hijo hace siete años en Níjar.

Tras interponer una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil en mayo de 2024 sobre el acceso a teléfonos móviles por parte de la asesina de Gabriel ha sido víctimas de amenazas directas. «Según las fuentes a ella se le escucha no solamente hablar mal de mi delante de otras personas, si no decir que me quiere matar», ha revelado.

No es la primera vez que hace referencia al odio que tenía sobre sobre ella y también sobre su hijo, los únicos nexos de unión con Angel Cruz, padre del niño, que en 2018 era pareja de Ana Julia. «En diciembre presenté denuncia ante la Guardia Civil en Almería por amenazas hacia mi persona, ha manifestado que me quiere matar porque le he roto el documental y se quiere vengar. Empecé a tener llamadas en el teléfono que no controlo y que no sé de dónde vienen», ha relatado haciendo hincapié a una situación que considera de indefensión.

Ramírez se siente «aterrada» por las amenazas de Quezada. «He sido informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono, correo electrónico y hasta la dirección de mi casa, mis datos personales no se han protegido. Toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido relaciones continuas con esta mujer», ha manifestado. Actualmente está a la espera de que se tome declaración a las personas que habrían confirmado las coacciones.

Patricia ha afirmado que se enteró de las amenazas por diferentes fuentes y que se asustó porque son ataques que vienen de la persona que se llevó la vida de su hijo. «Si además le quitas una fuente de ingresos, puedes boicotearle el documental y encima hablas de unas posibles irregularidades en la prisión, la enfadas. Tiene teléfonos con los que puede hablar fuera. Me aterra que me pueda mandar a alguien, estar llamando o incluso llegar a mi para hacerme daño», ha dicho.

Ante esta situación de indefensión, Ramírez presenta la denuncia. «Esto no es proteger a las víctimas», ha recalcado. «No vivo, no me dejan vivir. Estoy intentando estudiar criminología y psicología, construir un mundo mejor, intentando hacer mi duelo y no puedo. Las facturas son graves psicológicas y físicas, y me da vergüenza tener que convocar una y otra vez una rueda de prensa, me siento impotente, incapaz, y encima las puertas de quién me deberían de defender me las cierran», ha manifestado entre sollozos.