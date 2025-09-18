Adolfo Suárez y Alejandro Rojas-Marcos, votos por la autonomía plena

Ni fue el primer intercambio de votos por concesiones del Gobierno ni será el último. Pero el que afectó de lleno a Andalucía tuvo lugar el 17 de septiembre de 1980 en mitad de la moción de confianza que Adolfo Suárez había ... presentado para seguir gobernando ante el acoso de la oposición, representada por el PSOE de Felipe González. El acceso a la autonomía política de Andalucía había quedado bloqueado después de que, por muy poco en Almería, no se cumplieran las leoninas condiciones impuestas en el referéndum del 28 de febrero que estipulaban mayoría de votos afirmativos sobre el total del censo y no de los votantes efectivos.

La Junta de Andalucía estaba en un atolladero porque el referéndum del 28-F no había prosperado. Y Suárez, en otro, tratando de ahormar una mayoría parlamentaria. Entonces, el PSA de Alejandro Rojas-Marcos le brindó sus votos a cambio de autonomía plena para Andalucía, como este periódico llevó a su portada del 18 de septiembre. Rojas-Marcos tuvo un encuentro de apenas cinco minutos con Suárez en los pasillos del Congreso donde se terminó de despejar la cuestión, aunque llevaban días negociando y esa misma mañana, el andalucista Miguel Ángel Arredonda, entre otros, se había reunido con el ministro Rodolfo Martín Villa.

El titular de Administración Territorial fue el encargado de dar la réplica al discurso de Rojas-Marcos y las peticiones concretas sobre un nuevo referéndum para aprobar el estatuto de autonomía en el que se pidiera mayoría simple. En su alocución aceptó las propuestas andalucistas utilizando el artículo 144 de la Constitución para obtener un techo competencial como el que se le había concedido ya a Cataluña y País Vasco. Reseñaba la crónica en ABC del debate parlamentario que «la intervención de Martín Villa terminó con comentarios de sorpresa en los escaños de UCD. Entre los diputados socialistas se observaban sonrisas, al parecer considerando que el ministro había concedido por los andalucistas».

En las filas del PSOE, que había visto cómo el Gobierno salía muy tocado del referéndum andaluz, el acuerdo del PSA y UCD escoció hasta el punto que González declaró: «Algunos grupos presumen de ser más progresistas y autonómicos que nadie, pero en este caso, ni el programa económico del Gobierno ni la decisión de ir a la autonomía andaluza por el artículo 144 de la Constitución, justifican el sí a la moción de confianza». Rafael Escuredo, presidente de la Junta, declaró su escepticismo desde Sevilla: «Si una vez el presidente Suárez dijo que Andalucía iría a la autonomía por el 151 para hacer después lo contrario, que ahora venga Martín Villa con el milagrito, no me lo creo». Manuel Clavero, que había pasado al grupo mixto antes de la consulta del 28-F, expresó que la solución de compromiso del artículo 144 llegaba «nueve meses tarde».

La postura más furibunda la expresó Alfonso Guerra, que veía inconstitucional la propuesta del Gobierno: «Si en la época de Romero Robledo se compraban los votos en las elecciones, parece que el sistema funciona ahora en la Cámara». Romero Robledo fue el máximo exponente del sistema clientelar del caciquismo en la España de la Restauración. Claro, que de eso hace más de un siglo. ¿O no tanto?