Adolfo Suárez y Alejandro Rojas-Marcos, votos por la autonomía plena

Un 17 de septiembre de 1980 se desbloqueó la autonomía andaluza: el PSA prestó sus votos a Suárez para que salvara la moción de confianza a cambio de salvar el resultado del 28-F

Adolfo Suárez y Alejandro Rojas-Marcos en el Congreso en 1980
Adolfo Suárez y Alejandro Rojas-Marcos en el Congreso en 1980 ABC
Javier Rubio

Ni fue el primer intercambio de votos por concesiones del Gobierno ni será el último. Pero el que afectó de lleno a Andalucía tuvo lugar el 17 de septiembre de 1980 en mitad de la moción de confianza que Adolfo Suárez había ... presentado para seguir gobernando ante el acoso de la oposición, representada por el PSOE de Felipe González. El acceso a la autonomía política de Andalucía había quedado bloqueado después de que, por muy poco en Almería, no se cumplieran las leoninas condiciones impuestas en el referéndum del 28 de febrero que estipulaban mayoría de votos afirmativos sobre el total del censo y no de los votantes efectivos.

